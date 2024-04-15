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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины. В социальной сети X он написал, что это наносит ущерб интересам Франции и призвал прекратить выделение денег.
Политик отметил, что через неделю Париж с помощью Европейского союза снова направит финансовую помощь украинским властям.
Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.
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«Стоп чекам для Украины! И оружие тоже не стоит передавать!» — подчеркнул Филиппо.
Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.
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Артем Кузьмин