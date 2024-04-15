Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США заявили, что не хотят войны с Ираном

В США заявили, что не хотят войны с Ираном

Кирби: США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта
15 апреля 2024, 22:11
Фото: iStock/YayaErnst

Фото: iStock/YayaErnst

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не участвуют в проработке возможного ответа Израиля на воздушную атаку со стороны Ирана.
«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — цитирует РИА Новости его слова во время брифинга в Белом доме.

По словам Кирби, военный кабинет Израиля в настоящее время не принимал таких решений, а обсуждение последующих шагов израильской стороны продолжается.



Координатор подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, ​при этом сделают всё необходимое для защиты Израиля.

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Джон Кирби.

Читайте также:

WSJ: США признались в плане уничтожить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2»

DM: Кэмерон раздражает Конгресс США просьбами о деньгах для Киева

WP: Зеленский разозлился из-за просьб США не бить по НПЗ России
#сша
#израиль
#конфликт
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
15 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе брифинга представитель Белого дома сказал, что подобный вопрос был ожидаемым.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — подчеркнул Кирби.

Он отметил, что американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта обозначал, что США не планируют вовлекаться в вооружённый конфликт «в боевой роли». Кирби отметил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но в настоящий момент оказывать такую помощь не представляется возможным.

Читайте также:

В США заявили, что не хотят войны с Ираном

Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
#сша
#помощь
#конфликт
#байден
#джо байден
#израиль
#украина
#джон кирби
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гросси: атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции
15 апреля 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти принципов безопасности станции.
«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — цитирует РИА Новости слова Гросси.

Отмечается, что речь идёт о недопустимости атак в направлении станции, в том числе в направлении хранилищ, реакторов, отработанного топлива и другой критической инфраструктуры или персонала АЭС.

Читайте также:

В США предрекли исчезновение Украины как государства после удара по АЭС

В Запорожье назвали условие для пуска АЭС

Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС
#аэс
#станции
#всу
#запорожье
#магатэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
15 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти варианты для ответа на нападение Ирана и выбрать соответствующие цели. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.
Он подчеркнул, что при этом нужно постараться не допустить жертв. В публикации говорится, что для этого рассматривают объекты Тегерана и кибератака.

«Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана. Нетаньяху попросил ЦАХАЛ представить варианты целей. Израиль ищет варианты, которые «пошлют сигнал», но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что израильская сторона хочет ответить таким образом, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми планируют строить альянс против Ирана.

Читайте также:

В США заявили, что не хотят войны с Ираном

Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
#израиль
#иран
#удар
#цахал
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
15 апреля 2024, 20:21

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе телефонных переговоров с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшего возрастания напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совбеза РФ. Патрушев подчеркнул важность того, чтобы все стороны проявили умеренность, чтобы не допустить дальнейшего нарастания конфликта. Он также отметил, что Россия поддерживает решение разногласий исключительно с помощью политических и дипломатических методов.

В ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об атаке по территории Израиля в ответ на уничтожение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По информации различных источников, в этой атаке было задействовано от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

Читайте также:

Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в мировых авиаперевозках

Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
#россия
#израиль
#ночь
#аппарат
#новости
#иран
#шольц
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Россия произвела «сверхбыстрый» ремонт НПЗ после атак украинских дронов
15 апреля 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Photofex

России удалось в кратчайшие сроки почти полностью восстановить нефтеперерабатывающие заводы, которые получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным экспертов, в марте общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за атак дронов, сократились до 90,5 тысячи метрических тонн в сутки (660 тысяч баррелей в сутки). Ранее этот показатель составлял 123,8 тысячи тонн в сутки (907 тысяч баррелей в сутки).

Однако Россия смогла очень быстро восстановить работу своих повреждённых НПЗ. Простаивающие мощности сократились до 10% от их общего объёма. Для сравнения, в марте простаивали более 14% мощностей. Как отмечает агентство, Россия полностью адаптировалась к санкциям и теперь может ремонтировать свои НПЗ, обходясь без западных технологий.

Читайте также:

Пентагон: Удары по НПЗ РФ могут негативно сказаться на глобальной энергетике

В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ

Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ
#россия
#рф
#пентагон
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп прибыл в суд Нью-Йорка на слушания по делу о выплатах порноактрисе
Трамп прибыл в суд Нью-Йорка на первый из четырёх уголовных процессов
15 апреля 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд. Там будет разбираться первое из четырёх уголовных дел, по которым он проходит обвиняемым.
На первом заседании бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов даст показания по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд Нью-Йорка перед этим уже не в первый раз отклонил ходатайство адвокатов Трампа о переносе даты рассмотрения дела.

В канун президентских выборов, в которых Трамп скорее всего примет участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии рассмотрения в суде. В Атланте (штат Джорджия) ему предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне пройдут слушания по общему федеральному делу о пересмотре итогов голосования. В Майами (штат Флорида) будет разбираться ещё одно дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома.

Читайте также:

Вместо «подарка»: Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа

Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
#суд
#выборы
#дело
#президент
#компании
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц назвал требование, которое выдвинет Си Цзиньпину относительно России
Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине
15 апреля 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал требование, которое он намерен выдвинуть на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Он намерен обратиться с призывом не оказывать никакой военной помощи России на Украине.
В интервью немецкому агентству DPA Шольц подчеркнул, что во время переговоров будет настаивать на том, чтобы никто не помогал России в успехе «этого мероприятия» (так он назвал специальную военную операцию). Также канцлер ФРГ напомнил, что Запад призывает все страны не обходить санкции и не поставлять России оружие.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что во время своего визита в КНР Шольц попытается отдалить Китай от России, как это ранее пробовали сделать Макрон, фон дер Ляйен и Йеллен. Российский сенатор уверен, что эта попытка закончится такой же неудачей, как и предыдущие. Китай не будет следовать указаниям США и их союзников, так как это пошло бы вразрез со стратегическими национальными интересами КНР.

Читайте также:

Сенатор Пушков рассказал, как Германия решила «ударить» по России

Шольц назвал условие для диалога с Путиным

Шольц раскрыл причины помощи Украине
#сша
#санкции
#оружие
#китай
#страны
#фрг
#шольц
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами
Посол РФ в Турции Ерхов: ситуация с платежными переводами остается напряженной
15 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/naumoid

Ситуация с российско-турецкими платежными переводами продолжает оставаться сложной и напряженной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла России в Турции Алексея Ерхова.
Посол отметил, что представители США и ЕС активно действуют на разрушение российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, над строительством которого Москва и Анкара работали длительное время.

Ранее Алексей Ерхов заявил о том, что давление со стороны Вашингтона на турецкие компании, работающие с РФ, является чрезмерным и несоответствующим нормам межгосударственного общения.

Для решения проблемы с банковскими переводами в Турцию, Москва и Анкара активно проводят рабочие контакты, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также:

Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков

Турция ограничила экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров

После теракта в «Крокусе» Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля
#москва
#сша
#израиль
#экспорт
#рабочие
#посол
#компании
#турция
#дмитрий песков
#режим
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WSJ: США признались в плане уничтожить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2»
15 апреля 2024, 17:49

Фото: iStock/syahrir maulana

Америка использует санкции, чтобы сорвать реализацию проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что Вашингтон приостановил поставки специализированных танкеров в Россию и пытается усложнить строительство альтернативных судов.

«Мы хотим гарантировать, что «Арктик СПГ-2» будет мертвым. Очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу», — сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

Сообщается, что некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией. Они боятся попасть под вторичные санкции. Японская Mitsui O.S.K. Lines сообщала, что не будет работать с российским проектом, хотя ранее была готова зафрахтовать три судна, а Южнокорейская Hanwha Ocean отменила планы по строительству трех судов.

В статье отмечается, что РФ пытается сама построить танкеры, но для обшивки газохранилищ нужны мембранные системы, на разработке которых специализируется французская компания Gaztransport & Technigaz, прекратившая работу в России.

Помимо этого, в начале апреля Reuters писал, что из-за санкций компания НОВАТЭК может сократить масштабы «Арктик СПГ-2». Она планирует запустить только две производственные линии, а третью перебросить на строительство нового завода в Мурманске.

Читайте также:

Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню

«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада
#россия
#строительство
#санкции
#компании
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф