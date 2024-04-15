В США заявили, что не хотят войны с Ираном

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.