В США заявили, что не хотят войны с Ираном

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не участвуют в проработке возможного ответа Израиля на воздушную атаку со стороны Ирана.
«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — цитирует РИА Новости его слова во время брифинга в Белом доме.
По словам Кирби, военный кабинет Израиля в настоящее время не принимал таких решений, а обсуждение последующих шагов израильской стороны продолжается.
Координатор подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, при этом сделают всё необходимое для защиты Израиля.
«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Джон Кирби.
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Диана Аванесян