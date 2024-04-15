На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

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На встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери в генерирующих мощностях, оценив их объем до семи гигаватт.
«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это значительное количество генерирующей мощности», — сказал Галущенко журналистам.Кроме того, он отметил, что несколько высоковольтных автотрансформаторов также были уничтожены. По словам министра, местное производство энергии в Харькове почти полностью разрушено.
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Артем Кузьмин