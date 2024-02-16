В США объяснили необходимость признания Израилем независимости Палестины

Фото: iStock/Racide
Израилю необходимо признать независимую Палестину, поскольку для урегулирования конфликта с группировкой ХАМАС нужно решение о двух государствах. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль оказался крупным поставщиком оружия для палестинского движения ХАМАС. Это произошло потому, что палестинские бойцы начали делать оружие из упавших на территорию сектора Газа неразорвавшихся израильских снарядов.
Читайте также:
Египет приступил к возведению стены на границе с сектором Газа
Востоковед Геворгян предрекла глобальный конфликт из-за операции Израиля в Рафахе
В Иране убеждены, что Байден сам дал Израилю «зелёный свет» на вторжение в Рафах
Анастасия Чинкова