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Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

16 мая 2024, 18:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков прощальный.
Об этом он написал в своей социальной сети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что президент Незалежной организовал заседание ставки верховного главкома ВСУ в Харькове.

Вместе с постом Медведев опубликовал фотографию, где запечатлена казнь Муссолини. Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ группировки «Север» прорвали оборону украинских боевиков и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.



Также ранее глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

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#дмитрий медведев
#владимир зеленский
#харьков
Россия выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании
16 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Москва приняла решение выслать атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в ответ на действия Лондона, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В документе отмечается, что 16 мая представителя британского посольства в Москве вызвали в МИД России, чтобы выразить протест в связи с недружественным решением о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.

Вответ на это решение, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявлен «persona non grata». Ему предписывается покинуть территорию Российской Федерации в течение недельного срока.

Кроме того, в тексте заявления подчеркивается, что это не будет последним ответным мероприятием со стороны России. Министерство обещает информировать инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах.

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#вооружение
#великобритания
#ракеты
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Силуанов объяснил развитие расчётов РФ и КНР
16 мая 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что развитие расчётов России и Китая в национальных валютах вызвано в том числе и рисками проведения трансакций в валютах недружественных стран.
«Мы видим, что расчёты в валютах недружественных стран имеют большие риски и стопорятся. Поэтому это наш выход в этой ситуации — развивать расчёты в юанях и рублях», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Силуанов.

А политолог Аксинья Гурьянова высказала уверенность в том, что западная экономика без России зачахнет.

«Когда мы наблюдаем кричащие рты на Западе с риторикой против России, мы понимаем, это всё временно, скоро они будут делать шаг назад. Разница между нашими представлениями о политике огромна. У них не осталось чести и достоинства. Им не стыдно за свою ложь. Сегодня они считают Россию плохой, завтра единственной спасительницей», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

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#россия
#экономика
#китай
#сотрудничество
#политолог
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Шольц обратился к украинским беженцам с заманчивым предложением
UnHerd: Шольц призвал украинских беженцев в Германии найти работу
16 мая 2024, 17:45

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал беженцев с Украины как можно скорее найти работу из-за недовольства немцев. Об этом пишет Unherd.
«На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты», — говорится в статье.

Издание поясняет, что большинство беженцев с Украины не работает. В связи с этим некоторые немецкие политики считают необходимым урезать льготы для них, чтобы они быстрее вышли на рынок труда.

Ранее Шольц заявлял, что работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания». Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.

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#рынок
#безопасность
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#рынок труда
#право
#шольц
#олаф шольц
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Стало известно, на что пойдет Зеленский после потери Харькова
AJ: потеря Харькова и Одессы вынудит Зеленского пойти на мир с Россией
16 мая 2024, 15:43

После начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении положение ВСУ существенно ухудшилось. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
Развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что президент Украины Владимир Путин пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.

В эфире телеканала также прозвучало предположение о том, что ВС РФ вскоре смогут занять Харьков и Одессу.

Al Jazeera указал на ошибку ВСУ, допущенную на фронте. Сообщается, что к развитию боевых действий в зоне СВО привели удары Украины по Белгороду, чего нельзя было допускать.

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#зеленский
#Харьков
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Маск отреагировал на визит Путина в Китай
Маск: США толкают Россию, Китай, КНДР и Иран к созданию альянса
16 мая 2024, 14:18

Фото: IStock/Виталий Тимкив

Своими действиями США стимулируют Россию, Китай, КНДР и Иран к возможному формированию альянса, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. Мнение об этом он высказал в социальной сети X.
Таким образом Маск отреагировал на новость о визите президента России Владимира Путина в Китай, указав, что «США толкают их к созданию альянса».

В публикации, на которую Маск сослался, утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран рассматривают возможность создания союза для противостояния Западу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и КНР не направлены против третьих стран и строятся с учетом стремления обеспечить баланс на мировой арене.

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Лидер молдавской партии «Шор» получил российский паспорт
Глава молдавской оппозиционной «Победы» Илан Шор стал гражданином России
16 мая 2024, 14:00

Фото: iStock/JessAerons

Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он сказал в интервью блогеру в программе «Стас Ай, Как Просто!».
Шор является главой оппозиционного блока «Победа», созданного в конце апреля.

Участники партии выступают против политики официальных властей Молдавии и призывают к развитию отношений с Россией. Прежде сообщалось о получении российского гражданства музыкальным продюсером Юрием Бардаш. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#молдавия
#оппозиция
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Рубену Варданяну в Азербайджане продлили арест на 5 месяцев
16 мая 2024, 13:58

Фото: Security Service of the Republic of Azerbaijan

Суд в Азербайджане продлил срок ареста бывшему госминистру Нагорного Карабаха и бизнесмену Рубену Варданяну на пять месяцев. Об этом сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская, передает РБК.
«Мы, как представители защиты, считаем это решение незаконным и необоснованным», — заявила она.
По ее словам, следователь каждый раз обосновывал необходимость продления ареста тем, что расследование еще не завершено. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд может назначить еще одно продление через 6-9 месяцев. К этому моменту Варданян будет находиться под стражей уже более года, отметила Бурковская.

Также неясно, будет ли судебный процесс публичным, отметила представитель защиты Варданяна.

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#суд
#сша
#арест
#азербайджан
#расследование
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Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии
16 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/btgbtg

Россия и Китай выражают поддержку суверенитету Сирии и Ливии и способствуют продвижению процесса политического урегулирования.
Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и КНР о дальнейшем углублении их всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был опубликован на сайте Кремля в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Стороны подтверждают свою поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и Ливии, а также способствуют продвижению процесса политического урегулирования, осуществляемого народами этих стран», — говорится в заявлении.
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Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай
#россия
#китай
#интервью
#рф
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Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
Москва и Пекин углубят взаимоотношения в области искусственного интеллекта
16 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Москва и Пекин решили углубить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Также это сотрудничество включает в себя искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координацию радиочастот, профильное образование и отраслевую научно-исследовательскую деятельность.

Партнерство, вступающее в новую эпоху, призвано укрепить отношения между двумя странами в контексте 75-летия установления дипломатических связей.

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Путин прибыл с государственным визитом в Китай

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#искусственный интеллект
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