Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков прощальный.
Об этом он написал в своей социальной сети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что президент Незалежной организовал заседание ставки верховного главкома ВСУ в Харькове.
Вместе с постом Медведев опубликовал фотографию, где запечатлена казнь Муссолини. Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ группировки «Север» прорвали оборону украинских боевиков и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Также ранее глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Вместе с постом Медведев опубликовал фотографию, где запечатлена казнь Муссолини. Незадолго до этого Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ группировки «Север» прорвали оборону украинских боевиков и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Также ранее глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
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Алёна Самарева