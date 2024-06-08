Глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу о бойце СВО из Сызрани, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве, хотя он находился в отпуске. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.