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Глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты

Глава МО Австрии: НАТО перешла красную черту, разрешив удары по целям в России
08 июня 2024, 23:03
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Запад пересёк красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию die Presse.
Она подчеркнула, что красная линия была пресечена многими государствами, разрешившими обстрелы России. В связи с этим она рада, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что не будет отправлять войска на Украину.

Журналист издания спросил у Таннер, должен ли Киев иметь возможность для защиты Харькова от обстрелов ВС РФ. Она отметила, что Австрия, как нейтральная в военном отношении страна, не имеет права судить об этом.



Ранее, 6 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по размещению военных на территории Украины. Вместе с тем он добавил, что члены НАТО имеют право оказывать киевским властям разностороннюю поддержку.

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ВСУ лишились свыше 400 военных за сутки в зоне действия группировки «Юг»
МО РФ: в зоне действия группировки «Юг» ВСУ потеряли более 400 человек за сутки
08 июня 2024, 21:03

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения группировки войск «Юг» за сутки ликвидировали более 400 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и техники сразу семи бригад украинских войск вблизи населённых пунктов Часов Яр, Красное, Зализнянское, Григоровка и Калинина в ДНР.

В результате проведённых операций ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП), гаубицу Д-50 калибра 152 миллиметра, гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра и орудие М119 калибра 105 миллиметров американского производства.

Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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В США требования Киева по переговорам назвали фантастическими из-за успеха ВС РФ
RS: требования Киева по переговорам кажутся фантастическими из-за успеха ВС РФ
08 июня 2024, 20:42

Фото: iStock/alzay

Требования властей Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха ВС РФ на передовой. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что после полутора лет жестокого тупика, все военные расчёты смещаются в сторону России, в связи с чем требования Украины и саммит в Швейцарии выглядят фантастическими.

Как раз это, по мнению автора статьи, стало одной из причин отказа президента США Джо Байдена посещать конференцию. Вместо этого он предпочёл отправиться в Калифорнию для сбора средств на свою предвыборную кампанию.

Саммит в Швейцарии действительно будет содержать серьёзные переговоры по важным аспектам плана Украины, однако это нисколько не приблизит конфликт к завершению.

Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Участие в нём уже подтвердили свыше 100 государств.

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ВСУ обстреляли центр Энергодара
08 июня 2024, 20:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ обстреляли центр Энергодара – города спутника Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.
Отмечается, что украинские войска произвели в субботу артиллерий удар, который был зафиксирован в центре Энергодара, рядом с городской администрацией.

В настоящее время уточняются сведения о разрушениях. О наличии пострадавших не сообщалось.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что украинские войска впервые попытались обстрелять территорию Республики Северная Осетия – Алания. Они запустили три беспилотника, которые были успешно сбиты средствами ПВО. Целью этих дронов был военный аэродром в городе Моздок.

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#ракетный удар
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Стало известно о намерении Украины вторгнуться в Россию
Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в РФ и втянуть в конфликт НАТО и США
08 июня 2024, 19:31

Фото: iStock/Evgeny555

Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт. Такое предположение сделал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, киевские власти сильно заинтересованы в эскалации конфликта с целью втягивания в него сил НАТО и США. Украина может напасть на Россию, чтобы победить на поле боя, где она в данный момент явно проигрывает.

Однако такая тактика, по мнению Миршаймера, не повлияет на ход конфликта. При этом сами Соединённые Штаты не заинтересованы во введении войск на территории Украины, поскольку понимают катастрофические последствия такого шага.

В заключение профессор выразил надежду на то, что американская администрация сделает всё возможное, чтобы избежать эскалации конфликта.

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#спецоперация
#россия
#сша
#нато
#конфликт
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Хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ
Цивилева: хирург закрыл собой вход в палатку с 7 ранеными бойцами от дрона ВСУ
08 июня 2024, 18:53

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали 7 только что прооперированных им бойцов ВС РФ. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
По словам Цивилевой, врач мог спасти свою жизнь, но он принял решение и закрыл своим телом вход в эту палатку. Хирург погиб, однако герой спас жизни солдат ВС РФ.

Она добавила, что одно из направлений работы фонда заключается в увековечивании памяти героев специальной военной операции на Украине. Цивилева заключила, что современные герои — это вернувшиеся с фонта военные, которые своим примером вдохновляют окружающих, а их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Наемник из Колумбии приехал на Украину, чтобы охранять здания, но попал на фронт

Появились новые подробности увольнения Залужного с поста главкома ВСУ
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#спецоперация
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На Украине впервые назначили максимальное наказание за уклонение от мобилизации
08 июня 2024, 18:05

Фото: iStock/Zolnierek

Оболонский районный суд Киева впервые назначил максимальное наказание мужчине, обвиняемому в уклонении от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на данные реестра судебных решений.
Отмечается, что судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке, поскольку посчитали действия осуждённого особо опасными для общества.

Сам подсудимый заявил, что искренне раскаивается. Он объяснил своё отказ от службы тем, что его родственники и супруга в настоящее время находятся на территории России. Однако это не повлияло на решение судей.

В результате был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет, что считается максимальным наказанием по статье об уклонении от призыва.

Подчеркнём, что ещё в мае суды выносили более мягкие приговоры за уклонение. Раще всего выносились условные сроки.

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#сво
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Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16
Уральская компания объявила премию в 15 млн руб за сбитый истребитель F-16
08 июня 2024, 17:48

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, который Киеву поставят западные союзники. Об этом гендиректор компании Сергей Шмотьев заявил ТАСС на полях ПМЭФ-2024.
Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. До конца 2028 года Украина получит ещё 19 таких истребителей от Дании и 30 от Бельгии.

Гендиректор «Форэса» сообщил, что была объявлена премия за уничтожение такие истребителей, если они всё же поступят на Украину.

Кроме того он рассказал, что в настоящее время выплаты получают российские военные, уничтожающие западные танки. За первую машину было заплачено пять миллионов рублей, а за последующие – по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь от подбитых танков составляет свыше 20 машин.

Также уральская компания с 2018 года занимается благотворительностью, направив уже более 730 миллионов рублей. С начала СВО «Форэс» активно поддерживает российских военных.

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Депутат Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу бойца СВО
Депутат Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу бойца СВО из Сызрани
08 июня 2024, 17:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в военную прокуратуру по делу о бойце СВО из Сызрани, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве, хотя он находился в отпуске. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.
Хинштейн призвал военную прокуратуру детально разобраться в сложившейся ситуации, чтобы не допустить превращения защитника России в уголовника из-за бюрократической ошибки.

Депутат рассказал о деталях произошедшего. Российский военный вернулся из зоны СВО в Сызрань, где у него родился ребёнок. Затем он вернулся из отпуска на фронт по первому же приказу. Однако в отношении военного было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о дезертирстве.

Через неделю многодетного отца ждёт суд, уточнил Хинштейн.

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Сальдо объявил траур из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области
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#сво
#уголовное дело
#суд
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Сальдо объявил траур из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области
Траур 9 и 10 июня объявили из-за гибели 22 человек в Садовом Херсонской области
08 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Херсонской области объявили траур на 9 и 10 июня из-за гибели 22 человек в результате обстрела ВСУ села Садовое. Об этом глава региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье и понедельник отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги.

Сальдо пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что все виновные в этой трагедии «будут уничтожены».

Накануне стало известно, что ВСУ ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. Спустя некоторое время, дождавшись прибытия помощи для пострадавших, они целенаправленно нанесли второй удар. В результате погибли 22 человека, ещё 15 получили ранения. Атаки были совершены ракетами HIMARS французского производства.

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