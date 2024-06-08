Глава Минобороны Австрии указала на пересечение НАТО красной черты

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Запад пересёк красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию die Presse.
Она подчеркнула, что красная линия была пресечена многими государствами, разрешившими обстрелы России. В связи с этим она рада, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что не будет отправлять войска на Украину.
Журналист издания спросил у Таннер, должен ли Киев иметь возможность для защиты Харькова от обстрелов ВС РФ. Она отметила, что Австрия, как нейтральная в военном отношении страна, не имеет права судить об этом.
Ранее, 6 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по размещению военных на территории Украины. Вместе с тем он добавил, что члены НАТО имеют право оказывать киевским властям разностороннюю поддержку.
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Журналист издания спросил у Таннер, должен ли Киев иметь возможность для защиты Харькова от обстрелов ВС РФ. Она отметила, что Австрия, как нейтральная в военном отношении страна, не имеет права судить об этом.
Ранее, 6 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по размещению военных на территории Украины. Вместе с тем он добавил, что члены НАТО имеют право оказывать киевским властям разностороннюю поддержку.
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Анастасия Чинкова