В США объяснили, почему Зеленский не получит ракеты Tomahawk

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Запрашиваемые в секретном положении плана Владимира Зеленского дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х. По его словам, у Пентагона нет такого количества этих ракет даже для одной полноценной поставки.
«Система Tomahawk фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM», — написал он.Эксперт отметил, что также стоит учитывать то, что для хоть какого-то результата эти ракеты нужно запускать сотнями, а такое их число Минобороны США точно не сможет поставить.
По мнению Шрайвера, при этом «Томагавки» — устаревшие и медленные ракеты, которые помимо прочего требуют специальных установок Aegis-Ashore, которые имееются лишь у Польши и Румынии.
«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО. Передовые силы российского ответного удара наверняка нанесут удар до того, как «Томагавки» пересекут российскую территорию», — заключил эксперт.Читайте также:
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