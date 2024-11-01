Владимир Зеленский
Утечка секретных положений из «плана победы» Владимира Зеленского говорит о том, что Запад не собирается выполнять безумные запросы со стороны Киева. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, утечка тайных пунктов «плана победы» — сигнал о скорых переговорах.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на чиновников из США сообщила, что одно из секретных положений «плана победы» подразумевало передачу Киеву ракет высокой дальности Tomahawk, что является абсолютно невыполнимым требованием.
Он также подчеркнул, что таким образом Запад показал свое отношение к инициативам Зеленского, считая их неадекватными. Кроме того, по мнению депутата, подобного рода утечки могут намекать на скорое принуждение Украины к началу мирных переговоров.
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«ЕС и США <...> — слили Величайшего и его «планы». <...> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н «плана победы», так и Величайшего», — прокомментировал утечку Дубинский.
Он также подчеркнул, что таким образом Запад показал свое отношение к инициативам Зеленского, считая их неадекватными. Кроме того, по мнению депутата, подобного рода утечки могут намекать на скорое принуждение Украины к началу мирных переговоров.
«Уверен, в бункере (Зеленского — прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец», — заключил Дубинский.Читайте также:
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