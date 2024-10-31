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Американские власти оторопели от требований главы киевского режима Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров на полях конференции по безопасности Евразии в Минске.
«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал руководитель российского МИДа.Некоторое время назад журналисты New York Times, сославшись на чиновников США, проинформировали, что в «плане победы» Зеленского был пункт, содержащий просьбу дать киевскому режиму «Томагавки».
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, и продолжает выдвигать требования своим западным союзникам.
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Никита Кротов