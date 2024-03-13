В США объявили о намерении продать ракеты Польше

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Соединенные Штаты согласились продать Польше ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,7 миллиарда долларов США, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в состав Пентагона.
Администрация США также уведомила о своем решении Конгресс США. Законодательный орган рассмотрит соглашение и его возможное блокирование в течение 30 дней.
Указывается, что Вашингтон предоставит Варшаве секретное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение персонала, транспорт, а также необходимые запасные части и техническое обслуживание.
Ранее Польша заявила о поддержке идеи введения войск НАТО на Украину.
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Указывается, что Вашингтон предоставит Варшаве секретное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение персонала, транспорт, а также необходимые запасные части и техническое обслуживание.
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Александр Климов