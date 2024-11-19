В США оправдали женщину, 16 лет назад приговоренную к казни за убийство дочери

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В США суд штата Техас оправдал 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Об этом сообщает The Washington Post. Все эти годы, как отмечается, адвокаты доказывали, что женщина невиновна.
По данным издания, в 2007 году двухлетняя дочь Лусио попала в больницу с ушибами и переломом руки. Ребенок уже не дышал, и врачи не смогли ее спасти. Мать заявила, что девочка упала с лестницы, но правоохранители стали подозревать, что она била дочь. После долгих часов на допросе Лусио признала вину, но вскоре отказалась от своих слов.
Все эти 16 лет адвокаты доказывали, что Лусио невиновна, приговор основывается на ложных показаниях, а экспертиза опиралась на ненаучные методы.
Окружной судья постановил, что следствие специально утаило те улики, которые указывали на то, что девочка действительно упала с лестницы. В итоге он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор о смертной казни. Окончательное решение должен принять апелляционный суд.
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Все эти 16 лет адвокаты доказывали, что Лусио невиновна, приговор основывается на ложных показаниях, а экспертиза опиралась на ненаучные методы.
Окружной судья постановил, что следствие специально утаило те улики, которые указывали на то, что девочка действительно упала с лестницы. В итоге он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор о смертной казни. Окончательное решение должен принять апелляционный суд.
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Данил Пономарев