Мигрантку, бросившую младенца в подъезде, оштрафовали на 25 тысяч рублей

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Мировой суд района Выхино-Жулебино вынес приговор 26-летней уроженке Кыргызстана, которая оставила новорожденного ребенка на полу в подъезде в июне этого года. Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом пишет mk.ru.
Инцидент произошел спустя три дня после рождения малыша. Женщине было страшно возвращаться к брату и сестре, так как не знала, кто является отцом новорожденного мальчика.
Уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.
Через некоторое время подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение по статье 125 УК РФ. Но суд принял во внимание, что женщина раскаялась и имеет постоянный источник дохода (она – менеджер в фирме по набору персонала). В итоге молодая мать только заплатила штраф.
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Уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.
Через некоторое время подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение по статье 125 УК РФ. Но суд принял во внимание, что женщина раскаялась и имеет постоянный источник дохода (она – менеджер в фирме по набору персонала). В итоге молодая мать только заплатила штраф.
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Екатерина Коршунова