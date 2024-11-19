СК возбудил дело об издевательствах опекуна над подростком на Сахалине

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Уголовное дело об истязании опекуном 12-летней девочки возбудил Следственный комитет на Сахалине, сказано в Telegram-канале ведомства.
Поводом стала проверка информации от ГКУ СРЦН «Маячок» о насилии в отношении ребенка. Следователи считают, что фигурантка применяла к воспитаннице центра физическую силу свыше полутора лет — с января прошлого года по сентябрь текущего.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в США полицейские обнаружили тело 13-летнего ребенка. Их вызвала приемная мать девочки-подростка, чтобы зафиксировать смерть падчерицы, однако правоохранители обнаружили ужасающие кадры на камерах видеонаблюдения.
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Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в США полицейские обнаружили тело 13-летнего ребенка. Их вызвала приемная мать девочки-подростка, чтобы зафиксировать смерть падчерицы, однако правоохранители обнаружили ужасающие кадры на камерах видеонаблюдения.
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Никита Кротов