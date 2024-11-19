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СК возбудил дело об издевательствах опекуна над подростком на Сахалине

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело об истязании опекуном 12-летней девочки возбудил Следственный комитет на Сахалине, сказано в Telegram-канале ведомства.
Поводом стала проверка информации от ГКУ СРЦН «Маячок» о насилии в отношении ребенка. Следователи считают, что фигурантка применяла к воспитаннице центра физическую силу свыше полутора лет — с января прошлого года по сентябрь текущего.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.



Ранее сообщалось, что в США полицейские обнаружили тело 13-летнего ребенка. Их вызвала приемная мать девочки-подростка, чтобы зафиксировать смерть падчерицы, однако правоохранители обнаружили ужасающие кадры на камерах видеонаблюдения.

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#мир
#россия
#уголовное дело
#подростки
#следственный комитет
#новости
В Молдавии нашли очередной упавший беспилотник
Полиция Молдавии нашла упавший беспилотник у «Арены Кишинев» в пригороде столицы
19 ноября 2024, 16:25

Фото: iStock/bbsferrari

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении очередного упавшего беспилотника, в этот раз у СК «Арена Кишинев» в пригороде столицы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что на месте уже работают взрывотехники и другие специалисты.
«В 11:20 был найден очередной беспилотник. О его обнаружении в периметре между «Порт молл» и «Ареной Кишинев», проинформировал один из граждан», — говорится в сообщении.
Неделю назад молдавская полиция также сообщала об обнаружении дрона. Ведомство передавало, что БПЛА нашли в восточной части республики в районе Криуляны.

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#полиция
#беспилотник
#бпла
#молдавия
#кишинёв
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Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до отдела полиции на капоте
МВД: жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
19 ноября 2024, 16:15

Фото: iStock/igoriss

Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла. Об этом сообщает краевой главк МВД.
Уточняется, что владелица автомобиля с подругой пришли на встречу с мужчиной. Через какое-то время он стал вести себя неадекватно: размахивал кулаками и ругался.

Женщины испугались и заперлись в машине, однако дебошир залез на крышу и пытался попасть в салон. Тогда водительница нажала на газ и поехала в сторону полицейского участка. Согласно информации ведомства, около отдела мужчина спрыгнул и убежал, а женщине выписали штраф на тысячу рублей.

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#штраф
#газ
#дебошир
#женщины
#мужчина
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В Ульяновске горит Институт гражданской авиации
19 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/grafoto

В Ульяновске огнем охвачено здание на территории Института гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, пожар произошел на крыше здания на улице Гагарина. Кровля охвачена сильным огнем. На место уже прибыли расчеты МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.

Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

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#мчс
#пожар
#кровля
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За грязные штаны: многодетный отец из Иркутска до смерти забил 4-летнего сына и получил смягчение приговора
19 ноября 2024, 15:45

Фото:iStock/Irina_Geo

Страшная трагедия произошла в Иркутской области. Многодетный отец на почве личной неприязни, возникшей в связи с поведением сына, избил его кулаками, ремнем и дверным наличником. Ребенка спасти не удалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычный парень, хороший отец


Мать и отец погибшего ребенка жили в соседних деревнях в Нукутском районе Иркутской области. Познакомили молодых людей общие друзья. И несмотря на то, что у женщины уже был ребенок от первых несложившихся отношений, мужчина решил стоить с ней семью.

«Меня подкупило такое отношение, принял малыша как родного. Начали встречаться, а потом задумались о том, чтобы жить вместе. Но отдельной квартиры ни у него, ни у меня не было. Я переехала к его родителями вместе с сыном. А совсем скоро узнала, что забеременела вторым», — вспоминает сибирячка в интервью КП Иркутск.

В семейной жизни молодой человек оказался вовсе не заботливым мужем и любящим отцом. Часто кричал на старшего ребенка, руку поднимал, а когда мать пыталась заступаться, сама получала удары по лицу. Жизнь в семье превратилась в ад и это при том, что второго ребенка женщина еще не родила. После очередной драки жена решила уйти к своей матери и больше не общаться с отцом своего бедующего ребенка.

Фото:iStock/undefined undefined

Мать вынуждена была оставить малыша с отцом


После расставания все зажили своей жизнью. Отец обзавёлся новой семьей, другая женщина родила ему троих детей. Мать жила с сестрой и бабушкой в своей деревне, вместе воспитывали детей. Все изменилось после смерти бабушки.

«Мы с сестрой ее похоронили и стали жить вчетвером на пособие 500 рублей в месяц. Где-то родственники помогали, где-то подработку находила», — рассказывает КП Иркутск женщина.
Через четыре года женщина решила перебраться в Иркутск, устроиться на работу. Сначала работала продавцом по ночам, днем сидела с детьми. Потом нашлась другая работа, вахтовая: две недели на работе, неделю дома. Старшего сына она забирала она работу, а с младшим просила посидеть дальнюю родственницу из своей деревни.

И все шло хорошо пока женщине на работу не позвонили.

«Алло, ваш ребенок в больнице. С ним все хорошо, но вам нужно приехать», — звонила из деревни сотрудница отдела по делам несовершеннолетних.
Как стало потом известно, семья родственницы стояла на учете в органах опеки. После очередной плановой проверки сотрудниками в семье был выявлен чужой ребенок. Малыша отправили на обследование в больницу, а вот забрать его было не кому.

«В опеке заявили, что Ваню либо в детдом отправят, либо пусть отец забирает его из больницы. Мол, нельзя просто так оставлять ребенка с чужими людьми», — рассказывает мать корреспондентам КП Иркутск .
Женщина решила, что отцу будет проще забрать ребенка. На удивление он быстро согласился на это. Отца вписали в свидетельство о рождении мальчика, и тот забрал ребенка из больницы.

В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца
В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца


Мать не успела забрать ребенка обратно


Несмотря на то, что прошло немало лет и мужчина уже был опытным отцом троих детей, жестокость в нем не пропала. Нового члена семьи отец «воспитывал» больше остальных. В один из дней он просто озверел из-за испачканных штанов сына. Он нанес четырёхлетнему ребенку множественные удары ремнем по ягодицам, а также удары по спине, верхним и нижним конечностям деревянным дверным наличником. На теле ребенка были зафиксированы множественные удары по груди и голове. Вследствие причиненных травм, малолетний скончался на месте происшествия.

По решению суда города Иркутск, многодетный отец за преступление, предусмотренное пунктами «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие у мужчины пятерых малолетних детей, находившихся на иждивении.

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#преступление
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В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела
19 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/Motortion

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и поплатился. Школьник стал фигурантом уголовного дела, передает «Фонтанка».
Уточняется, что учащийся в маске со значком Nike ударил мальчика, который сидел в коридоре. Последний не успел опомниться и ответить, как сразу же получил пощечину.

Правоохранители после просмотра ролика установили, что инцидент действительно произошел в одной из школ Красносельского района, но каких-либо заявлений по этой ситуации ни от кого не поступало. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области добавили, что сотрудники полиции приняли меры к установлению участников и обстоятельств произошедшего.

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#сотрудники
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#драка
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Привязали к гаражной двери и не кормили: девочку-подростка нашли мертвой в США
Daily Mail: девочку-подростка нашли мертвой во Флориде в одном подгузнике
19 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto/TheaDesign

Изувеченное тело 13-летней девочки обнаружили американские полицейские во Флориде, пишет Daily Mail. Как уточняется, ребенка нашли в одном подгузнике, на его теле были множественные ранения.
«Она была крайне истощена и явно недоедала. Её тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», — прокомментировал шериф Пол Блэкман.
Правоохранителей вызвала мачеха девочки 34-летняя Диана Наташа Мак, чтобы сообщить о смерти приемной дочери.

Полицейские изучили записи с камер, на которых увидели, что умершую привязали к двери гаража, не кормили, избивали, не выпуская наружу.

У фигурантки было еще четверо детей, их она предварительно вывезла. Женщину задержали, она под стражей и не имеет права освободиться под залог. К слову, она является экс-сотрудницей Департамента семьи и детей.

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#мир
#сша
#криминал
#подростки
#смерть
#полиция
#новости
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Сына норвежской принцессы арестовали по подозрению в изнасиловании
19 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Roland Magnusson

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.
В августе Хейби арестовали после избиения партнерши и порчи ее имущества. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, и признался, что действительно совершил то, в чем его обвиняют. Причиной стала его ссора с девушкой.

Теперь же Хейби обвиняют в совершении полового акта с лицом, которое оказало сопротивление, так как находилось в бессознательном состоянии или по другим причинам.

«Что касается сексуального насилия, то речь идет о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — заявили в полиции.

19 ноября Хейби арестовали. В этот момент он находился в машине с предполагаемой жертвой изнасилования.

Принцесса Метте-Марит является супругой наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сына она родила еще до замужества, он приходится Хокону пасынком.

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#подмосковье
#поиски
#видео
#инцидент
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В Подмосковье задержали полуголого мигранта, устроившего дебош в супермаркете
19 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье возбудили уголовное дело после жалобы жителей Кубинки на группу мигрантов, которая в полуголом виде устроила дебош в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Одного из нарушителей, как отмечается, уже задержали, им оказался 23-летний гражданин Азербайджана.
По информации издания, 18 ноября появились жалобы на «банду строителей-мигрантов», которые в одном лишь нижнем белье ворвались в магазин и даже показывали половые органы в присутствии детей. Очевидцы предполагали, что иностранцы могли быть в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

После жалоб местных жителей полиция организовала проверку и вскоре задержала одного из нарушителей — 23-летнего азербайджанца. Его доставили в отдел, а после возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#подмосковье
#полиция
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#уголовное дело
#жалобы
#видео
#иностранцы
#инцидент
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«Пристегнули к батарее и связали жену»: в Подмосковье ограбили блогера Фадеева
Baza: в Подмосковье ограбили дом блогера Фадеева
19 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/PTG PRO

В Подмосковье неизвестные проникли в дом блогера Антона Фадеева, приковали его к батарее, связали жену, а после ограбили на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Сам контент-мейкер, как отмечается, славился фотографиями с «тяжелым люксом» в социальных сетях.
По информации канала, все произошло ночью 18 ноября, когда четверо неизвестных перелезли через забор коттеджа в поселке Белага, отжали окно и проникли внутрь.
«Грабители пристегнули Антона к батерее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли», — отмечает издание.
В материале отмечается, что грабители заинтересовались Фадеевым из-за его фотографий с элементами «дорогой жизни», на которых, в том числе, был запечатлен и сам особняк. При этом в коттедже блогера не была установлена сигнализация.

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#подмосковье
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