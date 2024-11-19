На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля

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На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, который убил женщину из-за немытой картошки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.
Согласно информации следствия, в начале апреля преступник попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и складывать в кастрюлю для варки.
Фигуранту дела не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Пострадавшая упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Затем злоумышленник спустился к ней и избил ее кочергой.
Утром он закопал тело женщины на своем участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Фигуранту дела не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Пострадавшая упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Затем злоумышленник спустился к ней и избил ее кочергой.
Утром он закопал тело женщины на своем участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова