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В США опубликовали свод данных о российских войсках

27 февраля 2024, 01:52
Фото: iStock/ Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/ Dzmitry Ryshchuk

Сухопутные войска США подготовили свод данных о вооруженных силах России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на 280-страничный труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях и заявленный как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".

280-страничная работа описывает тактику и организацию российских военных, а также описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Разбору подверглись российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях.

Публикация включает также данные о местах дислокации воинских частей ВС России, их структуре и вооружениях.

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#военная техника
#оружие
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Григорий Явлинский призвал Украину завершить конфликт с Россией
27 февраля 2024, 01:12

Фото: официальный сайт Кремля

Основатель партии «Яблоко» и бывший кандидат в президенты России Григорий Явлинский Григорий Явлинский опубликовал статью с призывом к Украине о завершении военного конфликта. Она опубликована в официальном Telegram-канале политика.
«Продолжение военных действий в любой форме, наступательной или позиционной, не сулит никакого положительного развития событий ни для России, ни для Украины, ни для западных стран <...> Это прямой результат политической слепоты: ключевой момент для прекращения огня был упущен год назад <...> В экономике Украины уже наступил критический дефицит практически всего — бюджет сократился, резко падают поступления, сжимается внутренняя налоговая база <...> Невозможно не понимать, что значительные территории Украины становятся нежизнеспособными. При этом миллионы украинцев уехали и продолжают уезжать из страны, а миллионы оставшихся ждут прекращения боевых действий. Однако руководство Украины настаивает, что 2024 год должен стать годом продолжения боевых действий», — написал Явлинский.

По мнению основателя «Яблока», после смены Киевом руководства ВСУ «там говорят только о поставках вооружений, дронах, жесткой мобилизации», что означает только одно — вооруженное противостояние Украины и России предполагается продлить на многие годы, превратив его в борьбу на истощение одной из сторон.

Явлинский считает, что будущее современной Украины как европейской независимой страны становится всё более и более непредсказуемым, в то время как Россия в любом случае, вне зависимости от результатов завершения конфликта, останется одной из двух крупнейших ядерных мировых держав.

Ранее политик заявлял, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств — Франции и Германии, долгие годы воевавших за Эльзас и Лотарингию. Теперь же, отметил Явлинский, на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире. При этом он добавил, что отметил, что такой сценарий не сработал у Индии с Пакистаном или Израиля с Палестиной, но с Европы следует брать пример.

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#россия
#украина
#конфликт
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Посол ЮАР в России: 25 государств ожидают присоединения к БРИКС
ТАСС: На саммите БРИКС в Казани к объединению добавятся новые страны
27 февраля 2024, 00:53

Фото: iStock/hamzehsh12

25 государств ждут присоединения к БРИКС. На октябрьском саммите в российской Казани в объединение вступят новые страны-участники. Об этом заявил в эксклюзивном интервью агентству ТАСС Мзувукиле Джефф Макетука, посол ЮАР в Российской Федерации.
Как отмечал на предыдущем саммите БРИКС, состоявшемся в 2023 году в Йоханнесбурге, глава делегации Южной Африки Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС». Он подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада, и отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.

По словам президента России Владимира Путина, к приоритетам работы БРИКС под председательством России в 2024 году относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах. Путин подчеркнул, что в планах провести более 200 мероприятий в разных направлениях. Принимать участие в данных мероприятиях могут представители всех государств, которые намерены сотрудничать с организацией.


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#брикс
#россия
#страны
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Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
26 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/ Henadzi Pechan

Власти Литвы решили ужесточить контроль над российским зерном, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза страны.
«Каждый вагон или транспортное средство с импортной продукцией будет проверено. Будут проведены исследования на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий). Также продукция пройдет тесты на определение происхождения», — заявили в ведомстве.

Это коснется зерна, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Кроме того, будет ужесточен контроль над зерном, поступающим из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.

По данным госслужбы растениеводства Литвы, в прошлом году через порт Клайпеды было направлено 144 тыс. тонн российской пшеницы и кукурузы.

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#вагон
#контроль
#продукция
#минсельхоз
#служба
#зерно
#литва
#сельское хозяйство
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Чехия не собирается направлять своих военнослужащих в Украину
ТАСС: Премьер Чехии заявил, что Прага не станет отправлять солдат в Украину
26 февраля 2024, 23:20

Фото: iStock/Hal_Gamble

Чехия не собирается направлять своих военнослужащих в Украину. Об этом заявил премьер-министр данной восточноевропейской страны Пётр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.
Ранее сегодня премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

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#чехия
#украина
#военные
#евросоюз
#премьер-министр
#словакия
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Политолог Колчин: «Россия показала всему миру, что гегемония Запада — иллюзия»
26 февраля 2024, 22:16

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин заявил, что все попытки Запада создать в мире антироссийскую коалицию рухнули.
Пол его словам, в то время как Запад поддерживает Украину, в странах Африки, Азии и Латинской Америки поддержка России возросла. Таким образом, наша страна несмотря на все сложности, санкционную политику смогла отстоять свой суверенитет, тем самым доказав, что гегемония западных держав не более чем вымысел.

«Россия показала всему миру то, что гегемония Запада — иллюзия. Это стало важным вдохновением для многих государств, которые пытаются выставить свой суверенный курс. Во многом расширение БРИКС и процессов консолидации в условиях многополярного мироустройства — последствия начала СВО и борьбы РФ против гегемонии Запада», — высказал свой мнение в беседе с Pravda.Ru Колчин.

Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.

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#россия
#поддержка
#политолог
#запад
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Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти
FN: Республиканец Бак готовит резолюцию об отстранении Байдена от власти
26 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

В Конгрессе Соединённых Штатов намерены внести на рассмотрение резолюцию об отставке с должности президента Джозефа Байдена, об этом стало известно Fox News.
По информации СМИ, автором резолюции выступает республиканец от штата Колорадо Кен Бак.

Он предлагает прибегнуть к 25 поправке американской Конституции, в которой сказано, что если большинство высокопоставленных членов и вице-президент сходятся во мнении, что глава государства больше не способен выполнять свои служебные обязанности, то власть переходит к вице-президенту.

По мнению Бака, вышедший недавно доклад спецпрокурора Роберта Хёра об обращении Байдена с секретными документами как нельзя лучше говорит о необходимости снятия с должности главы США. Напомним, в своём докладе Хёр описывает Байдена как «пожилого человека с плохой памятью».

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#джозеф байден
#конгресс сша
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Эрекция Джо Байдена возмутила сына Дональда Трампа
Сын Дональда Трампа прокомментировал высказывание Джо Байдена о сексе
26 февраля 2024, 21:35

Фото: kremlin

Высказывание президента США Джо Байдена о сексе вызвало возмущение у Дональда Трампа-младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа.
В ответ на замечание Байдена о том, что ключ к долгому браку — это качественный секс, сын Трампа в социальной сети X (бывший Twitter) написал: «Даже самая мощная виагра не поможет Джо Байдену достичь эрекции (он с трудом даже ходит, не говоря уже о другом)».

По его мнению, сторонники президента США используют подобные цитаты, чтобы показать, что Байден готов к еще одному сроку.

81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп планируют участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы любого из них, США получат старейшего президента в своей истории. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.

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#сша
#рекорд
#секс
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#сын
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Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока
26 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии избрал на пост президента председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Венгрии принял отставку бывшей главы государства Каталин Новак в рамках первой весенней сессии парламента. За её уход с должности проголосовали все 196 депутатов, присутствовавших на заседании.

Тогда правящая партия предложила на место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. «За» его кандидатуру проголосовали 134 депутата, «против» же выступили пятеро.

Шуйока избран новым президентом Венгрии на пятилетний срок. Отмечается, что он официально вступит в должность 5 марта 2024 года.

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#венгрия
#президент
#парламент
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Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться
Хантер Байден пообещал оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться
26 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/akiyoko

Сын американского лидера Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок, с такими громкими словами он выступил в интервью для Axios.
«Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьезных последствиях неудач, на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — описал своё состояние Байден-младший.

Подобным образом сын главы Соединённых Штатов прокомментировал свои «увлечения», в преддверии выборов в американские президенты, на которые баллотируется его отец.

Он также подчеркнул, что старается оставаться трезвым и назвал людей, у которых получается отказаться от наркотиков, своими героями.

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#джозеф байден
#сша
#наркотики
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