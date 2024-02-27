В США опубликовали свод данных о российских войсках

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Сухопутные войска США подготовили свод данных о вооруженных силах России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на 280-страничный труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях и заявленный как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".
Публикация включает также данные о местах дислокации воинских частей ВС России, их структуре и вооружениях.
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