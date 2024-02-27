В США опубликовали свод данных о российских войсках

Сухопутные войска США подготовили свод данных о вооруженных силах России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на 280-страничный труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях и заявленный как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".