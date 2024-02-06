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Зеленский поручил создать отдельные Силы беспилотных систем в составе ВСУ

06 февраля 2024, 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом руководитель киевского режима написал в своем Телеграм-канале.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил украинский лидер.
Зеленский утвердил план по формированию беспилотных сил, отметив, что это должно увеличить эффективность боевиков ВСУ на поле боя.


Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине заявила, что помощи западных союзников украинским войскам придётся обороняться водяными пистолетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киев хочет построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
Киевские власти планируют строительство тоннеля под Днепром
06 февраля 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Власти Украины намерены проложить новый маршрут между правым и левым берегом Днепра. С этой целью они запланировали строительство тоннеля под рекой, стоимость которого может составить до миллиарда долларов США.
По сообщению украинского издания «Страна.ua», департамент транспортной инфраструктуры уже подтвердил существование такого проекта. Сметная документация вряд ли уже готова, но в ведомстве уточнили, что новый то ли подземный, то ли подводный маршрут будет начинаться в район Большой кольцевой на Оболони и завершаться на севере Троещины.

В департаменте затруднились назвать полную стоимость работ по реализации данного прожекта. Некоторые чиновники говорили, что он «может потянуть и на миллиард», имея ввиду, конечно, не гривны. По мнению обозревателей украинской газеты, такие траты местный бюджет точно не осилит. Вероятно, строители, которым не даёт покоя слава создателей тоннеля под Ла-Маншем, в очередной раз надеются на помощь отнюдь не бездонного Запада.

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На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов
Главу СБУ Малюка вызвали в Верховную Раду из-за слежки за журналистами
06 февраля 2024, 19:40

Фото: istock / Multipedia

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду с требованием предоставить для доклада о прослушке ведомством журналистов издания Bihus.Info. Об этом сообщает Телеграм-канал «Укринформ».

«Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка», —пишет издание.
До этого СБУ пояснила, что интерес к Bihus.Info вызван причастностью ряда сотрудников к покупке запрещенных веществ, а не их журналистской работой, где, в частности, расследовалось коррупция в Министерства обороны Украины.

Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что постоянная смена главкомов ВСУ будет выгодна для России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#коррупция
#сбу
#украина
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Село Волоконовка Белгородской области подверглось атаке двух беспилотников ВСУ
06 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / NiseriN

Село Волоконовка Чернянского района Белгородской области атаковали два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте», — написал Гладков.
Второй беспилотник ликвидировали в воздухе. В результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#беспилотник
#село
#Вячеслав Гладков
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«Овладел страх»: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
Polityka: украинцы запаниковали после заявлений Зеленского о мобилизации в ВСУ
06 февраля 2024, 19:04

Граждане Украины запаниковали после слов президента Владимира Зеленского о новой мобилизации. Глава Незалежной заявил, что для продолжения конфликта с Россией необходимо мобилизовать полмиллиона человек. Об этом пишет польское издание Polityka.

«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — сказано в материале.
Как отмечает украинский лидер, такой просьбой якобы обратился генштаб украинской армии.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#всу
#солдат
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Военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину и встать на учет
06 февраля 2024, 17:25

Фото: istock / Michele Ursi

Военкомат в Полтаве призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. Об обязанности воевать украинским подросткам напомнил Представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире местного телеканала «ИРТ Полтава».

«В целом – да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — заявил Истомин .
Он отметил, что учащихся школы не оповещают повестками и не высылают письма с требованием явиться в военкомат.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#школы
#учёт
#письма
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«Воевать водяными пистолетами»: В ЕС рассказали, что будут делать ВСУ без помощи союзников
Мишель: Без помощи Евросоюза ВСУ будут воевать водяными пистолетами
06 февраля 2024, 17:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Без помощи союзников украинской армии придётся обороняться водяными пистолетами, с таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине.
«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?», — продекламировал Мишель.

При этом, ряд европейских депутатов в ходе заседания выступили за прекращения поставок оружия в помощь Вооружённым силам Украины.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал страны-члены Европейского союза помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста.

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#всу
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Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста
06 февраля 2024, 16:37

Фото: iStock/Prostock-Studio

Европейские страны должны помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста, с таким заявлением выступил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для TOK FM.
Радиоведущий предложил эксперту обсудить нехватку граждан для мобилизации в Вооружённые силы Украины, на что тот ответил, что в этом вопросе Киеву должны помочь страны-члены Европейского союза. По его мнению, украинцев призывного возраста необходимо высылать, чтобы они возвращались домой.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Скшипчак.

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#украина
#всу
#сво
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В США назвали украинский город, который следующим перейдет под контроль России
Полковник Уилкерсон: ВС РФ могут взять Одессу ради защиты границ страны
06 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/V-art

Армия России может взять под свой контроль Одессу, чтобы защитить границы своей страны. Так считает бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу», — предположил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, освобождение Одессы станет главной целью для руководства РФ для того, чтобы обеспечить безопасность границ своего государства. При этом Уилкерсон пояснил, что ценность Одессы намного больше, чем у Киева, так как она предоставляет доступ к Черному морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом, пояснил Риттер.

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#одесса
#интервью
#заявление
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#рф
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Военэксперт Леонков опроверг мощь поставленных Западом Украине танков
06 февраля 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Dmitry Andreev

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Запад возлагал слишком большие ожидание на поставленные Украине танки Challenger, Leopard и Abrams, которые не оправдались.
Он отметил, что для того, чтобы ВСУ могли нормально управлять новой техникой, была выделена целая бригада специалистов для обучения.

«Они должны были внести решающий вклад в наступление, но ситуация сложилась иначе, и эти танки себя никак не проявили. То есть надежда на них оказалась слишком завышена, а результат оказался слишком плачевным. Поэтому 14 танков Challenger, 31 танк Abrams и порядка 36 танков Leopard никоим образом не повлияли на ситуацию», — поделился в беседе с RT Леонков.

Специалист добавил, что Запад очень сильно рассчитывал на победу над Россией именно с помощью их «современного» оружия, что не вышло.

Ранее автор «Царьграда» Андрей Ревнивцев отметил, что в случае военного конфликта США и Ирана у Штатов не получится выиграть.

«На вооружении Ирана стоит большая линейка ракет. Новейшие Sejjil-2 имеют дальность до 2 500 км, а значит, способны не только достать до Израиля, но и ударить по всем военным базам США в регионе. Он обладает ударными беспилотниками Shahed-149, способными лететь на 2 тыс. км. Добавьте к этому внушительный арсенал противокорабельных и крылатых ракет, авиацию, флот. Победоносной войной, способной поднять рейтинги Байдена накануне президентских выборов, такой конфликт не будет никогда», — написал в своём материале Ревнивцев.

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#сша
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