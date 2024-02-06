Зеленский поручил создать отдельные Силы беспилотных систем в составе ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом руководитель киевского режима написал в своем Телеграм-канале.
«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил украинский лидер.Зеленский утвердил план по формированию беспилотных сил, отметив, что это должно увеличить эффективность боевиков ВСУ на поле боя.
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Алина Юрчак