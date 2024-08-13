В США освободили по залог в $100 тыс. обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан опубликовал мемуары о своей работе в Москве, в которых затрагивает конфликтные моменты с администрацией Дональда Трампа. В своей книге, названной «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада», Салливан делится воспоминаниями о напряженных моментах своей дипломатической карьеры.