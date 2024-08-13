В США освободили по залог в $100 тыс. обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Фото: iStock/Farion_O
Окружной суд Флориды освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Документы об этом появились в электронной базе данных суда 12 августа.
Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали на прошлой неделе правоохранительные органы США по обвинениям в киберпреступлениях. Следствие считает их причастными к управлению платформой для обмена данными и продаже незаконно полученной информации в даркнете, известной как WWH, сообщает РИА Новости.
Согласно судебным документам, Кублицкий вышел под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний, прошедших 9 августа. Суд наложил на россиянина несколько ограничений. Его обязали сдать паспорта и проездные документы, запретили пользоваться смартфоном и отправили под домашний арест.
Федеральные власти продолжают расследование в отношении Кублицкого и Ходырева.
Читайте также:
Болдышева пожаловалась на преследовавшего её сталкера
Госдепартамент США оставил без комментариев действия ВСУ в Курской области
Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Согласно судебным документам, Кублицкий вышел под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний, прошедших 9 августа. Суд наложил на россиянина несколько ограничений. Его обязали сдать паспорта и проездные документы, запретили пользоваться смартфоном и отправили под домашний арест.
Федеральные власти продолжают расследование в отношении Кублицкого и Ходырева.
Читайте также:
Болдышева пожаловалась на преследовавшего её сталкера
Госдепартамент США оставил без комментариев действия ВСУ в Курской области
Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Лия Мурадьян