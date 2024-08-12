Болдышева пожаловалась на преследовавшего её сталкера

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Солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, что её преследовал не знакомый ей человек.
По её словам, всё началось с того, что её тайному поклоннику не понравились её фото в соцсетях и на сайте.
Она добавила, что мужчина вызнал телефоны её близких, писал её в соцсетях и оставлял комментарии под постами. Всё это продолжалось несколько месяцев, после чего сталкер исчез.
Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказывал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
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«Я была с ним не знакома, не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея Горбашова», — рассказала в беседе с Газета.ру артистка.
Она добавила, что мужчина вызнал телефоны её близких, писал её в соцсетях и оставлял комментарии под постами. Всё это продолжалось несколько месяцев, после чего сталкер исчез.
Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказывал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
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Мелисса Тимофеева