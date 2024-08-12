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Болдышева пожаловалась на преследовавшего её сталкера

12 августа 2024, 20:53
Фото: iStock/Farion_O

Фото: iStock/Farion_O

Солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, что её преследовал не знакомый ей человек.
По её словам, всё началось с того, что её тайному поклоннику не понравились её фото в соцсетях и на сайте.

«Я была с ним не знакома, не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея Горбашова», — рассказала в беседе с Газета.ру артистка.



Она добавила, что мужчина вызнал телефоны её близких, писал её в соцсетях и оставлял комментарии под постами. Всё это продолжалось несколько месяцев, после чего сталкер исчез.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказывал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.

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#телефон
#фото
#мужчина
#артист
Зритель в микрофон обматерил юмориста Галкина* во время его концерта
В Юрмале юмориста Максима Галкина* обматерил посетитель концерта
12 августа 2024, 11:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале обматерил зритель с первого ряда. Об этом сообщает Life.
Во время своего концерта Галкин* общался со зрителями и отвечал на их вопросы. Отмечается, что шоумен передал одному из зрителей микрофон, после чего тот стал оскорблять Галкина*.

Посетитель концерта добавил, что специально посетил мероприятие юмориста, чтобы «в глаза сказать, кем он является». Галкин* поблагодарил мужчину, сказав, что отданные за билет денежные средства пойдут на благополучие его семьи.

Позднее этот же зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством, но Галкин* сказал, что не примет их.

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*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
#билет
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Звезда «Интернов» указал на ошибку покинувших Россию артистов
Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело развлекать и утешать
11 августа 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Об этом информирует РИА Новости.
По его мнению, актеры, которые покинули РФ в тяжелый час, поступили «не очень прилично». Охлобыстин отметил, что в трудные времена деятели культуры должны утешать и поддерживать людей, а не оставлять их.

Решение об эмиграции каждый принимает самостоятельно и если данный аспект не касается «откровенного предательства», то рассуждать не о чем, добавил звезда «Интернов». Охлобыстин заключил, что в нынешней ситуации ощущает себя «в своей тарелке».

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#актеры
#рф
#фильм
#концерт
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Константин Меладзе сдает виллу в Гурзуфе туристам
SHOT: продюсер Константин Меладзе сдает свою дорогую виллу в Гурзуфе туристам
11 августа 2024, 13:03

Фото: istockphoto/B.inna

Дорогую виллу в крымском Гурзуфе туристам сдает продюсер Константин Меладзе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источников, знаменитость уже примерно год пытается продать недвижимость, но покупателя нет. Сейчас ценник составляет 387 миллионов рублей, торг уместен.
Пока нет нового собственника, Меладзе сдает особняк с учетом спроса и срока аренды. Так, сутки в нем обойдутся от 60 до 110 тысяч рублей. В эту сумму включен хаммам, спортзал и зона барбекю. Месяц проживания стоит два миллиона рублей, можно пользоваться услугами горничной, завхоза и садовника.

По данным SHOT, виллу не видят посторонние, до пляжа идти полтора километра. Ранее певцу Валерию Меладзе предложили избавиться от недвижимости, а вырученные деньги отправить на нужды СВО.

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#россия
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#новости
#аренда
#жильё
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Продюсер Бабичев объяснил, почему Ревву не «отменят» из-за дружбы с Зеленским
Продюсер Бабичев: Ревва не вёл себя вызывающе
08 августа 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
«Я не думаю, что стоит ждать полной «отмены». Сам Ревва ничего конкретного не говорил, как-то вызывающе себя не вёл и никаких донатов не отправлял. Дружба с кем-то — это не преступление. То, что мы сейчас наблюдаем, а именно вычеркивание его из списков артистов большого концерта, — это конкретные решения конкретных людей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко комментировала желание украинского исполнителя Ивана Дорна выступить перед россиянами для того, отмечая, что он может пойти на такие шаги, чтобы просто заработать денег.

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#артист
#шоу-бизнес
#россия
#украина
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Невыносимые страдания Пугачевой: ухудшение здоровья и кто на самом деле вынудил певицу покинуть РФ
08 августа 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Экс-работница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова не раз приоткрывала занавес личной жизни артистки. Несмотря на то, что женщина уже давно не вхожа в дом примадонны, она продолжает интересоваться жизнью бывшей работодательницы и делится своими наблюдениями с прессой. О том, как на самом деле живет артистка после убытия из России и намерена ли вернуться расскажет редакция «Радио 1».
По мнению Людмилы Дорондовой, Алла Пугачева покинула Россию вынуждено и невыносимо страдает на чужбине.

«Ее оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям! Ну пожалейте хоть ее!» — призывает женщина.

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«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию

Кто именно вынудил примадонну покинуть РФ Дорондова не пояснила. Она также призвала не обсуждать артистку в негативном ключе сообщила об имеющихся проблемах со здоровьем певицы.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Прежде СМИ писали, что Алла Пугачева находится под влиянием своего супруга Максима Галкина* и не может вернуться в Россию из-за него. Однако накануне появилась информация, что Пугачева может посетить Москву и даже выступить на сцене. Сама примадонна высмеяла распространившиеся слухи.

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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#деньги
#сми
#алла пугачёва
#продюсер
#рф
#россия
#шоу-бизнес
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Подмосковную дачу Аллы Пугачевой стали сдавать в аренду за баснословные деньги
SHOT: дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей
08 августа 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Примечательно, что участок с особняком не могут продать уже длительное время. По данным источника, сдача дома в аренду поможет компенсировать убытки от содержания недвижимости.

Речь идет о трехэтажном особняке, площадь которого составляет 760 квадратных метров. Он находится в 45 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей.

С 2014 года дача находится во владении у внука примадонны Никиты Преснякова.

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#мкад
#певец
#права
#концерт
#участок
#дачи
#дома
#алла пугачёва
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Мизулина не приняла извинений Лебедева и подает на него в суд
Глава ЛБИ Мизулина отказалась принимать извинения блогера Лебедева
08 августа 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева. Она сообщила, что терпима к конструктивной критике, однако Лебедев обвинил ее голословно.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила на извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, заявив, что не принимает их. В своем Telegram-канале она сообщила, что извинения блогера не будут приняты и что ролик с извинениями будет включён в предмет искового заявления против него.

«Я не принимаю так называемые извинения блогера Лебедева», — написала Мизулина.
По ее словам, в исковом заявлении будут также учтены все видео с оскорбительными высказываниями в ее адрес и адрес Лиги безопасного интернета.

Мизулина добавила, что относится к конструктивной критике и аргументированным позициям с уважением. Однако она подчеркнула, что считает недопустимым распространение оскорблений на широкую аудиторию.

«Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — отметила она.

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#суд
#интервью
#интернет
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Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами
07 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/carloscastilla

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед их концертными выступлениями.
«Сцена — не кабина самосвала. Тут можно и 50 г для смелости, наверное, что лично я не одобряю. Но публика ждёт представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под весёлую фонограмму. Пусть артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики. Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее сообщалось, что певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом.

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#наркотики
#алкоголь
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#анализы
#артист
#шоу-бизнес
#закон
#концерт
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Депутат Драпеко раскрыла истинные цели выступлений Дорна перед россиянами
Депутат Драпеко: Дорну хочется денег
07 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Berezko

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что украинский исполнитель Иван Дорн заявил о желании выступить перед россиянами для того, чтобы просто заработать денег.
Парламентарий отметила надежду певца на то, что российская аудитория его знает и помнит.

«Конечно, хочется денег. На Украине сейчас вряд ли что заработаешь. Они ищут любые возможности. Поскольку русская аудитория их знает и помнит, наверное, надеется собрать сумму со своих концертов», — отметила в беседе с NEWS.ru Драпеко.

Она также рекомендовала российским гражданам не посещать концерты артиста за границей.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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#певец
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#патриотизм
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