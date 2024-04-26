ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары дронами-камикадзе по двум детским садам в поселке Приазовское Запорожской области, атака была предотвращена силами РЭБ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в
поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика», – сообщил Рогов.
По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Украина нанесла удары по Токмаку при помощи иностранного оружия.
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