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ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области

Рогов: ВСУ пытались атаковать детские сады Запорожской области
26 апреля 2024, 23:18
Фото: iStock/azerberber

Фото: iStock/azerberber

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары дронами-камикадзе по двум детским садам в поселке Приазовское Запорожской области, атака была предотвращена силами РЭБ, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в
поселке Приазовское... Силами РЭБ атака сорвана. Дроны нейтрализованы за пределами садика», – сообщил Рогов.



По его словам, взрыв произошел в нескольких десятках метров от детских садов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Украина нанесла удары по Токмаку при помощи иностранного оружия.

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#украина
#всу
#ракетный удар
#детский сад
#оружие
Под Киевом гремят взрывы
РВ: ВМФ России наносят удары по Украине
26 апреля 2024, 23:57

Фото: iStock/maki_shmaki

​ВМФ России наносит удары по украинским регионам, объявлена воздушная тревога, передает ​Telegram-канал «Операция ​Z: ​Военкоры Русской Весны».
«Текущая ситуация. Странные ракеты странным образом меняют направление», цитируют авторы украинские источники.

Также сообщается, что в связи с угрозой запуска гиперзвукового «Кинжала» в небо поднят МиГ-31К.

Удары фиксируются на юго-западе Украины, в Ивано-Франковской и Винницкой областях. В регионах объявлена ракетная угроза, аналогичный сигнал звучит в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Уточняется, что Минобороны РФ на текущий момент информацию не подтвердило.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по двум детсадам Запорожской области.

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#всу
#сво
#ракетный удар
#воздушная тревога
#украина
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ВС России ударили по главному логистическому узлу ВСУ КАБ-ами
26 апреля 2024, 22:22

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

ВС России за Часов Яром ударили крылатыми авиабомбами по важнейшему логистическому узлу ВСУ.
За Часовым Яром был расположен перевалочный военный объект украинских военных.

«Серия взрывов зафиксирована сегодня в городе ДНР Константиновке, который сейчас контролируют киевские террористы. Местные ресурсы сообщают о трех прилетах. С мест поднимаются густые столбы дыма. Уточняется, что удары наносились управляемыми авиационными бомбами по объектам врага», — поделились в Аргументы Недели.

Стоит отметить, что ранее ВСУ начали увозить от линии фронта переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами.

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#сво
#всу
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Опубликован проект так и не подписанного мирного договора России и Украины
26 апреля 2024, 22:06

Фото: iStock/ilkercelik

Раскрыто содержание так и не подписанного мирного договора России и Украины.
Об этом заявил Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники. В апреле 2022 года Москва и Киев составили проект мирного договора, но Украина отказалась от его подписания.

У издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. Там присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле. Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Отмечается, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский должны были решить другие разногласия в личной беседе. Украина отказалась от подписания договора в связи с пунктом об обязательстве сделать русский язык вторым в стране.

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#украина
#спецоперация
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На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника
26 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотрудники военкомата в Львовской области угрожали женщинам, защищавшим призывника. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на видео инцидента, опубликованное в соцсетях.
Отмечается, что сотрудники военного учреждения в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с женщинами, одетыми в гражданскую одежду. Женщины пытались защитить задержанного мобилизованного. Один из сотрудников угрожал женщинам побоями, после чего его коллеги увели его оттуда.

Позднее издание сообщило, что военкомат осудил действия своих сотрудников и женщин, но заявил, что задержанный мужчина был арестован законно, так как был признан годным к воинской службе.

Телеканал «Общественное» со ссылкой на организацию «Спасение животных Харьков» отметил, что пьяные сотрудники военкомата на видео задержали члена организации, который транспортировал животных из зоны боевых действий на востоке страны.

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#Харьков
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ВС РФ взяли важный опорник ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российские войска взяли важный опорник ВСУ на Ореховском направлении
26 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия продвинулась в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.
ВС РФ продвинулись северо-западнее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, взяв важный опорный пункт ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бои за Работино, находящейся в низине, продолжаются. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. На Украине его преподносят как главное достижение контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев ввел в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В пятницу сообщалось, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Российский артиллерист рассказал об уничтожении украинской бронетехники
26 апреля 2024, 21:23

Фото: iStock/NiseriN

Расчет артиллерии ВС РФ рассказал в интервью RT о поражении вооруженных сил Украины с помощью 152-мм гаубицы 2С3 «Акация».
Расчёт, который служит с момента создания СВО и за это время стал одним из самых успешны в 1-й танковой армии, поделился деталями своей работы.

«В настоящее время ситуация здесь стабильная, нет большой активности. Мы работаем в штатном режиме, в основном на укрытых позициях. В день выпускаем около 15–20 снарядов», — рассказал военнослужащий расчёта по кличке Гольф.
По его словам, предпочтительными целями для него являются танки, поскольку только прямое попадание выводит их из строя, в отличие от другой техники. В результате работы его расчёта было уничтожено значительное количество американских БТР M113 и БМП Bradley.

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#оружие
#танки
#гольф
#сво
#всу
#вс рф
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Киевские больницы эвакуировали после якобы анонса удара
26 апреля 2024, 21:06

Фото: iStock/peterscode

В Киеве эвакуировали две больницы вопреки опровержению анонса якобы удара по ним.
Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Сообщения об эвакуации медучреждений в киевском районе Оболонь появились после видео, где утверждается, что по ним нанесут удар.

Эвакуировали два медицинских стационара, включая детскую больницу. Власти продолжили спецмероприятия, несмотря на опровержение кадров. Сообщается, что меры направлены на обеспечение безопасности пациентов и персонала.

Ранее Киевская государственная городская администрации обвинила СБУ в создании угрозы критической инфраструктуре. Постоянные обыски могут создать угрозу срыва выработки электроэнергии и тепла, заявили в мэрии.

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#киев
#больница
#эвакуация
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Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Дедондер: Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца года
26 апреля 2024, 20:24

Фото: iStock/TebNad

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу 2024 года, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины и что Бельгия приложит все усилия, чтобы это произошло в указанный срок.

Дедондер также отметила, что точные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей и новых самолетов, которые были заказаны в США. При этом министр подчеркнула, что решение принимается с учетом интересов национальной безопасности Бельгии.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил желание ускорить подготовку украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы обеспечить Украину средством воздушной защиты.

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#министр
#бельгия
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Российская армия взяла под контроль село Бердычи
26 апреля 2024, 20:24

Фото: iStock/fortton

ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). Отмечается, что подразделения группировки «Центр» выбили противника и завершают зачистку Бердычей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.

Также президент Украины запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот».

Незадолго до этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.

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#вс рф
#авдеевка
#спецоперация
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