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В США отреагировали на потерю Украиной РСЗО MLRS

NI: уничтожение ВС РФ РСЗО MLRS было значительным уроном по ВСУ
04 июля 2024, 12:15
Фото: IStock/aapsky

Фото: IStock/aapsky

Российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS, используя ракетный комплекс «Искандер», сообщает американский журнал National Interest.
«Безусловно, сотни единиц традиционной буксируемой и самоходной артиллерии, которую эксплуатируют украинские военные, в том числе 155-мм буксируемые гаубицы М-777 и 155-мм САУ M109 Paladin, 155-мм «Арчер», 155-мм «Цезарь» и 155-мм САУ PzH 2000, являются важными аспектами артиллерийских сил Киева. Но такие системы вооружения, как M270 MLRS и M142 HIMARS, имеют решающее значение и способны поражать цели с точностью, находящейся за пределами досягаемости обычной артиллерии», — отмечают в издании.

Источник поясняет, что Украина потеряла пожалуй одну из наиболее эффективных систем вооружений за весь период конфликта.



Ранее Минобороны сообщило, что пусковая установка РСЗО MLRS была обнаружена беспилотником и поражена точечным ударом «Искандер-М». В результате была уничтожена цель удара и все боеприпасы, требуемые для заряжания артиллерии, уточняют в ведомстве.

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#минобороны
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Медведев провёл параллель между Гражданской войной в США и конфликтом на Украине
04 июля 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Противостояние северных штатов США и Конфедерации южных в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов имеет немалое сходство с украинским конфликтом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Разница между американскими Севером и Югом в промышленном потенциале была примерно такой же, как между Россией и Украиной, написал он в своём телеграм-канале по случаю Дня независимости США. Идеалы противоборствующих сторон также кардинально различались, отметил политик. Равенство, свобода и единый закон для всех — у северян, а на Юге — бесчеловечный и дремучий расизм, так же, как сейчас — неонацизм на Украине.

«Параллели более чем прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента, который заправляет масс-медиа в США», — подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что российского президента Владимира Путина в американских газетах порой стали уподоблять Аврааму Линкольну. Он также напомнил, что Линкольн и северяне одержали победу в Гражданской войне.

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#владимир путин
#украина
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В Британии начинаются парламентские выборы
РИА Новости: начинаются выборы в британский парламент
04 июля 2024, 12:58

Фото: IStock/8213erika

Началось голосование на всеобщих выборах в британский парламент, об это сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени (9:00 по российскому времени). По итогам голосования Лейбористская партия может победить впервые с 2010 года.

Выборы проходят в нижнюю палату общин. По их окончанию победившая партия получит большинство депутатских мест и право назначения премьер-министра, который одновременно возглавляет британское правительство.

Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.

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#великобритания
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В Киеве опровергли новость об интервью Зеленского с Такером Карлсоном
04 июля 2024, 12:50

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг интервью Владимира Зеленского с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщило издание «Страна.ua»
Никифоров заявил, что в графике украинского лидера нет встречи с Карлсоном и посоветовал журналисту «внимательнее проверять свои источники».

Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским политиком в соцсети Х. Он отметил, что цель беседы — довести до жителей США реальную информацию о конфликте на Украине, который полностью меняет положение их страны в мире.

Американский журналист в начале февраля взял интервью у российского президента Владимира Путина. За полтора часа беседы Путин ответил примерно на 60 вопросов собеседника, а сама публикация набрала десятки миллионов просмотров буквально за несколько часов. Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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#киев
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Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы
04 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бывший главком Вооружённых сил Украины отправился в Лондон к новому месту службы. После отставки украинский президент Зеленский назначил его послом в Великобритании.
Как передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на ближайшее окружение генерала в отставке, Залужный выехал в британскую столицу 3 июля и вскоре приступит к исполнению обязанностей главы украинской дипломатической миссии на Туманном Альбионе. Журналисты отмечают, что после отставки «эпопея» с назначением экс-главкома ВСУ и началом его работы в посольстве Украины в Великобритании затянулась почти на полгода.

Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ «генерал 200» Александр Сырский. Причина отставки главкома не называлась, но ей преджествовал конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.

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Путин поблагодарил ШОС за предложения по урегулированию кризиса на Украине
04 июля 2024, 12:05

Фото: Сайт Кремля

Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине, сообщили в RT.ru.
«Мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Москва всегда призывала к мирному решению конфликта, и отметил, что причиной кризиса на Украине стала агрессивная политика США.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона предлагает провести переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что эти переговоры могут начаться только после того, как украинские войска полностью покинут территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Путин и страны ШОС подписали декларацию объединения
Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
04 июля 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Астанинскую декларацию объединения. Об этом сообщает РИА Новости.
На двухдневной встрече лидеры стран-участников подписали множество соглашений, среди которых: договор о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотическая стратегия и ДОГОВОР о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в ходе встречи обсуждался новый план, гарантирующий коллективную безопасность в Евразии без участия внерегиональных военных сил, таких как НАТО. Идея обязательно получит дальнейшую огласку и развитие в ООН, добавил он.

Помимо прочего была изменена антитеррористическая структура ШОС. Если ранее она имела региональную организацию и не вполне могла своевременно реагировать на все опасности, то теперь ее преобразовали в универсальный центр, отвечающий всем спектрам угроз безопасности.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, организовывавший прием, объявил о принятии решения по вступлению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

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Путин заявил, что план РФ по Украине может сразу же завершить СВО
Путин: предложенный по Украине план позволяет тут же остановить бои
04 июля 2024, 11:22

Фото: IStock/dicus6

Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное - ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал глава государства.

Согласно плану, Украина должна немедленно вывести войска из всех новоприсоединенных регионов России и отказаться от вступления НАТО. Глава России подчеркнул, что для создания мира требуется обеспечить безъядерный и бесконфликтный режим на Украине.

На Украине эти предложения сочли ультиматумом, а запад не назвал решение мирным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие киевскому режиму.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи лидеров стран-участниц ШОС поблагодарил коллег за поддержку в урегулировании конфликта на Украине и внесение новых предложений по ​этому вопросу. Он отметил, что противовесом мирного решения ​ситуации является агрессивная внешнеполитическая ​повестка США.


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#переговоры
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Президент Беларуси Лукашенко «пригласил в гости» американцев
04 июля 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках поздравления американцев с Днем Независимости пригласил их посмотреть на страну своими глазами.
Его слова передает сайт президента Республики, сообщили в Ura.ru.

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения», — заявил Лукашенко во время поздравления американцев.

Лукашенко выразил уверенность, что многие люди, побывав в Беларуси, будут приятно удивлены и захотят узнать о стране больше.

Ранее Республику Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Астане это решение было единогласно принято президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами организации.

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Лавров: Союзное государство участвует в международных процессах единым фронтом
04 июля 2024, 10:17

Фото: сайт Кремля

Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Такой комментарий министр дал по поводу принятия Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества. Фрагмент его выступления опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Лавров отметил, что тот факт, что Белоруссия теперь, как и Россия, является участником ШОС, говорит о том, что работа Союзным государством ведётся в правильном направлении.

О том, что Республика Беларусь вошла в состав ШОС, ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с присоединением страны к организации.

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