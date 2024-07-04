В США отреагировали на потерю Украиной РСЗО MLRS

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Российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS, используя ракетный комплекс «Искандер», сообщает американский журнал National Interest.
«Безусловно, сотни единиц традиционной буксируемой и самоходной артиллерии, которую эксплуатируют украинские военные, в том числе 155-мм буксируемые гаубицы М-777 и 155-мм САУ M109 Paladin, 155-мм «Арчер», 155-мм «Цезарь» и 155-мм САУ PzH 2000, являются важными аспектами артиллерийских сил Киева. Но такие системы вооружения, как M270 MLRS и M142 HIMARS, имеют решающее значение и способны поражать цели с точностью, находящейся за пределами досягаемости обычной артиллерии», — отмечают в издании.
Источник поясняет, что Украина потеряла пожалуй одну из наиболее эффективных систем вооружений за весь период конфликта.
Ранее Минобороны сообщило, что пусковая установка РСЗО MLRS была обнаружена беспилотником и поражена точечным ударом «Искандер-М». В результате была уничтожена цель удара и все боеприпасы, требуемые для заряжания артиллерии, уточняют в ведомстве.
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Олег Дикий