В ВСУ признали отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре

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Украинские войска оставили микрорайон Канал в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин.
В эфире украинского телемарафона он рассказал, что командование сочло нецелесообразным удерживать оборону в этом микрорайоне, так как это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Оборонительные укрепления на рубеже были уничтожены, поэтому было решено отвести подразделения на более укреплённые и защищённые позиции.
Накануне, 3 июля, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ покинули оборонительные позиции на востоке Часова Яра и пытаются закрепиться в западной части города. В министерстве обороны РФ заявили об освобождении района Новый в этом населённом пункте.
Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики.
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Накануне, 3 июля, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ покинули оборонительные позиции на востоке Часова Яра и пытаются закрепиться в западной части города. В министерстве обороны РФ заявили об освобождении района Новый в этом населённом пункте.
Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики.
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Александр Бойцов