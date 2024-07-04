ВСУ обманом пытаются узнать расположение ЗРПК «Панцирь-С1»

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Вооружённые силы Украины пытаются определить местоположение российских систем ПВО, запуская метеорологические шары, сообщили в ТАСС.
О попытках украинских военных обмануть российских бойцов рассказал военнослужащий с позывным "Питер" — заместитель начальника расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»
Ранее военнослужащий из ДНР с позывным Панда поделился информацией о том, как бойцы в зоне специальной военной операции успешно использовали методы обмана американских комплексов Javelin, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ). Кроме того, Панда рассказал о разработке способов защиты техники от дронов.
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«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы», — рассказал «Питер».
Ранее военнослужащий из ДНР с позывным Панда поделился информацией о том, как бойцы в зоне специальной военной операции успешно использовали методы обмана американских комплексов Javelin, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ). Кроме того, Панда рассказал о разработке способов защиты техники от дронов.
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Мира Полтева