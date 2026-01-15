Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России

15 января 2026, 22:39

Захарова: слова Соловьева о внешней политике России являются его частным мнением

Мария Захарова (Фото: Телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России являются «его частным мнением». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.





Один из журналистов сослался на высказывания Соловьева о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений в сравнении с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга спросил, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции Москвы.

«Речь идет о мнении журналиста. Мнение было высказано на частном канале. Я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то. Это уже не ко мне», — сказала Захарова.