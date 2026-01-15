Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России
Захарова: слова Соловьева о внешней политике России являются его частным мнением
Слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России являются «его частным мнением». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Один из журналистов сослался на высказывания Соловьева о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений в сравнении с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга спросил, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции Москвы.
«Речь идет о мнении журналиста. Мнение было высказано на частном канале. Я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то. Это уже не ко мне», — сказала Захарова.Дипломат также отметила, что эти фразы в провокационном виде «диванные аналитики» преподнесли как официальную позицию страны, что, по ее мнению, недопустимо.