Фото: istockphoto/rarrarorro
«Победный план» главы киевского режима Владимира Зеленского не предусматривает завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The American Conservative.
«И хотя детали плана еще не были раскрыты, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе», — сказано в публикации.По оценкам авторов материала, так называемый «план победы» представляет собой очередные требования для союзников.
Накануне Владимир Зеленский совершал поездку в США, о чем уведомил украинцев с борта военно-транспортного самолета в видеообращении.
Срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, в украинской республике произошла узурпация власти.
Читайте также:
Сын Трампа пришел в ярость из-за заявлений Зеленского
«Хезболла»: военные обстреляли транспортно-логистическую базу на севере Израиля
Президент Польши уколол Украину, напомнив о сотрудничестве с Гитлером
Никита Кротов