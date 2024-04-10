В США оценили превосходство ВС РФ по числу артиллерийских боеприпасов

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Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США», — заявил Каволи.
Таким образом, он подчеркнул, что Украина неминуемо потерпит поражение в противостоянии с Россией, если США не передадут Киеву необходимое вооружение.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.
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