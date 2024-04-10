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«Всё быстро ремонтируется»: В Пентагоне оценили ущерб России от ударов ВСУ

Пентагон: удары ВСУ существенно не повлияли на боеспособность ВС РФ
10 апреля 2024, 20:27
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Украинские удары по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на способность российской армии вести боевые действия, так как всё быстро ремонтируется. Такое заявление сделала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер в рамках слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну», — заявил Уолландер.

При этом он отметил, что не является экспертом в данном вопросе, но видит, как Россия довольно оперативно ремонтирует пострадавшие объекты.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США выразили недовольство из-за ударов Украины по объектам инфраструктуры РФ. Он отметил, что для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ Украина использует беспилотники собственного производства. Он также указал на то, что никто не может говорить Киеву о т ом, чего он не должен или не может делать.

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В сенате США шокированы использованием режимом Зеленского помощи из США
Сенатор Табервилл: Киев тратит деньги США на покупку недвижимости за рубежом
10 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/rarrarorro

Представители украинской власти тратят финансовую помощь США, чтобы покупать дома на побережьях за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax.
Он уточнил, что в США печатается 80 тысяч долларов в секунду, при этом ещё 80 тысяч долларов в секунду Америка занимает. А этом 4,6 миллиона долларов ежеминутно.

«Мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране», — заявил Табервилл.

Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. По его словам, этот шаг может привести к катастрофическим последствиям.

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США внесли в санкционный список три российские компании
10 апреля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/designer491

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трёх российских компаний. Это «Аэросила», «Дельта Аэро» и «ОДК-Стар».
Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте американского Минторга. Кроме указанных организаций, в чёрный список попали шесть фирм из Китая и две — из Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского министерства торговли, деятельность компаний, попавших в санкционный список, идёт вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США.

В феврале министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении компаний из 93-х разных стран, обвинив их в содействии российским Вооружённым силам и сотрудничестве с предприятиями военно-промышленного комплекса России.

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#сша
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#россия
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#компании
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США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО
10 апреля 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл предупредил Китай о возможном ухудшении отношений между двумя государствами. Это произойдёт, если Россия продолжит добиваться успехов в ходе украинского конфликта.
По его словам, КНР и Северная Корея поддерживают действия России в зоне спецоперации. Подобный сценарий противоречит коренным интересам Вашингтона, подчеркнул заместитель госсекретаря.

Комментируя успехи Вооружённых сил РФ в ходе боевых действий на Украине, Кэмпбелл отметил, что американская сторона прямо заявила Китаю, что если это продолжится, то повлияет на отношения КНР и США не в лучшую сторону. Администрация Белого дома не намерена сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке, заключил американский госчиновник.

По данным информационного агентства Bloomberg, Вашингтон якобы обратился к своим союзникам с предупреждением о том, что Китай усилил поддержку России в ходе украинского конфликта. Речь, в частности, идёт о предоставлении данных спутниковой разведки, которая выявляет в числе прочего военные цели.

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#китай
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#отношения
#рф
#конфликт
#поддержка
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Армения может расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов
10 апреля 2024, 18:43

Фото: istockphoto/simpson33

Армения может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о вещании на республику российских телеканалов. Это произойдёт, если Москва не согласится с пакетом предложений Еревана о поправках.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. На следующей неделе, продолжил он, российской стороне будет предложен новый пакет с предложениями о поправках в соглашение. В случае, если эти поправки не будут приняты Москвой, министр не исключил расторжение Ереваном в одностороннем порядке действующего договора о вещании российских телеканалов.

По словам Айрапетяна, ранее уже состоялись консультации сторон, однако в результате переговоров не было достигнуто консенсуса по вопросам уже зафиксированных Арменией нарушений пунктов соглашений в программах, транслируемых российскими телеканалами на территории республики.

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Пентагон назвал атаки на российские нефтяные объекты «суверенным решением Киева»
10 апреля 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Distortion Media

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США выражают обеспокоенность в связи с атаками гражданских объектов, однако это является «суверенным решением Киева».
Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по нефтегазовым объектам на территории России. Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них, например, предприятия нефтегазового сектора в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

Москва уже неоднократно заявляла, что Украина по сути превратилась в государство-террориста. Не умея добиться успеха на поле боя, киевские власти постоянно прибегают к террористическим методам, атакуя и обстреливая мирные города и гражданские объекты на территории России, в том числе совершая теракты в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса.

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#москва
#украина
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#государство
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#терроризм
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Байден скрыл реальную сумму, которую потратил на помощь Украине
AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине
10 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена признала, что данные об объемах выделенной Украине помощи значительно ниже тех, которые направляются Киеву фактически. Об этом обозреватель Брэдли Девлин написал в статье, опубликованной в издании The American Conservative.
«Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины», — отметил Девлин.

Он пояснил, что за последний год некоторые представители конгресса неоднократно пытались выяснить реальные данные о том, какая сумма была направлена Украине. Администрация президента сообщала, что финансовая поддержка Киева не превышала $111 млрд, однако по некоторым данным, США направили Киеву более $125 млрд.

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#украина
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Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Молоткова
10 апреля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку руководителя департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Соответствующий указ появился на портале мэра и правительства Москвы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — гласит указ.
При этом уточняется, что Молотков покинул свой пост по собственной инициативе.

Новым главой департамента образования и науки Москвы стала Ирина Каклюгина.

Накануне также мэр столицы Чувашской Республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.

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Политолог Беннет заявил об использовании США картелей для незаконных операций
10 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/Jon Rehg

Экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет заявил, что США используют криминальные структуры для проведения теневых схем и операций в других странах мира.
«Существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — пояснил в беседе с «Известиями» Беннет.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США. Так она прокомментировала сообщение о том, что СК РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

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#политика
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«Защитник педофила и коррупции»: политолог раскрыл суть митингов против Орбана
Политолог Калачев: Орбан является проблемой для Европы
10 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В прошедшие выходные в Будапеште десятки тысяч венгров требовали отправить в отставку премьер-министра. Правительство в лице Виктора Орбана столкнулось с тяжелейшим кризисом, его обвиняют в защите пособника педофила и коррупции.
Почему люди вышли протестовать, объяснил в беседе с «Радио 1» политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

«Люди устали от многолетнего правления Орбана. Некоторые специалисты считают его режим мафиозным, коррумпированным. Венгрия считается самой коррумпированной страной в европейском сообществе. Митинги показывают, что у Орбана отнюдь всё не так блестяще. Будапешцы проживают серьезный политический кризис, все это накануне выборов в Европарламент. Создается масштабная акция протеста против Орбана, начавшаяся с отставки Каталины Новак, которая ранее помиловала осужденного, помогавшего педофилу. Это стало поводом для широкого протеста против премьер-министра», – сказал эксперт.
По мнению специалиста, это только надводная часть. А подводная заключается в том, что Орбана обвиняют в коррумпированности. В том, что он помогает обогащаться небольшой солидной группе, ведет мафиозный режим.

Также, исходя из личных наблюдений собеседника, такому протесту в Венгрии способствует и общий раскол между образованными горожанами и жителями глубинок, поколенческий раскол между молодыми, которые придерживаются европейских стандартов, и пожилыми людьми, поддерживающими Орбана.

При этом политолог объяснил, что эти протесты смене власти не грозят, поэтому сотрудничество России и Венгрии стабильно.

«Пока эти протесты смене власти Венгрии не грозят. Протест – это права на свободу слова и свободу собрания – неотъемлемые права. Если уж Венгрия назвалась груздем и полезла в российский кузов, значит, надо соответствовать. Пока власти Орбана ничего не грозит, он продолжает линию критики Запада, критики Брюсселя, евробюрократии и продолжает эксплуатировать имидж борца за венгерский суверенитет. Орбан является проблемой для Европы, поскольку блокирует ряд европейских инициатив. Пока на сотрудничестве Венгрии и России митинги никак не отразятся. Венгрия в лице Орбана получает все преимущества и в отношении с Брюсселем, и в отношении с Москвой», – заключил Калачев.

Внеочередных выборов в Венгрии, по словам собеседника, не предполагается.

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