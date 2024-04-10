«Всё быстро ремонтируется»: В Пентагоне оценили ущерб России от ударов ВСУ

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Украинские удары по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на способность российской армии вести боевые действия, так как всё быстро ремонтируется. Такое заявление сделала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер в рамках слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну», — заявил Уолландер.
При этом он отметил, что не является экспертом в данном вопросе, но видит, как Россия довольно оперативно ремонтирует пострадавшие объекты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США выразили недовольство из-за ударов Украины по объектам инфраструктуры РФ. Он отметил, что для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ Украина использует беспилотники собственного производства. Он также указал на то, что никто не может говорить Киеву о т ом, чего он не должен или не может делать.
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Элина Позднякова