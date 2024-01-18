Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров вынужден был признать, что снарядный голод приносит серьезные проблемы ВСУ. Об этом он заявил на открытии конференции «артиллерийской коалиции», его слова приводятся на сайте украинского Минобороны.
«Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы», - заявил Умеров.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».
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Элина Позднякова