Фото: iStock/Silent_GOS
Корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Холл оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto.
Россия никогда не откажется от территорий, которые перешли под её контроль. При этом в какой-то момент всё же будет подписано соглашение о прекращении боевых действий, отметил журналист.
Если власти США в ближайшее время выделят Украине 60 миллиардов долларов, то это будет последний пакет помощи от Вашингтона, считает Холл.
Ранее стало известно о намерении американских властей принять законопроект о выделении Киеву этой суммы. Голосование по данному вопросу состоится в середине марта или в апреле.
Читайте также:
«Предотвратит Армагеддон»: Американский журналист объяснил, как миру поможет победа России
RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
В Германии заявили, что никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО
Если власти США в ближайшее время выделят Украине 60 миллиардов долларов, то это будет последний пакет помощи от Вашингтона, считает Холл.
Читайте также:
«Предотвратит Армагеддон»: Американский журналист объяснил, как миру поможет победа России
RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
В Германии заявили, что никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО
Анастасия Чинкова