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Победа России на полях спецоперации поможет предотвратить Армагеддон, с таким заявлением выступил военный корреспондент из США Рассел Бентли в интервью для «РИА Новости».
Бентли считает, что ядерного конфликта можно избежать двумя путями: либо Россия победит Запада на полях специальной военной операции и будет диктовать свои условия мира, либо в странах НАТО и Евросоюза произойдут революции, при помощи которых будет свергнут нынешний нацистский режим. Журналист выразил надежду на то, что оба эти события произойдут одновременно.
Он также подчеркнул, что проблема начала ядерного конфликта в мире сейчас стоит так остро, как никогда.
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Он также подчеркнул, что проблема начала ядерного конфликта в мире сейчас стоит так остро, как никогда.
«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства», — подытожил Бентли.
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Евгения Парфентьева