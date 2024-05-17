Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США заявили о недопустимости ударов по территории России

В США заявили о недопустимости ударов по территории России

Кирби: США выступает против ударов Украины по территории России
17 мая 2024, 23:44
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

США не поощряют удары Украины по территории России и не будут подталкивать Киев к таким действиям, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – сказал Кирби.

Ранее автор американского издания Foreign Policy отметили, что в ходе специальной военной операции (СВО) ситуация на Украине становится все более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к еще большим рискам, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов при помощи американского оружия по российской территории.



До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне

В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта

Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области
#сша
#белый дом
#оружие
#удар
#украина
#киев
#россия
#пво
#сво
Французские военные приступили к тестированию полезной для Украины разведгруппы
17 мая 2024, 23:58

Фото: iStock/SimonLukas

Французская армия в рамках учений в Эстонии испытывает новую разведывательную группу которая «будет полезны на Украине», сообщила радиостанция RTL.
Во время учений военные проверяют возможности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно в Украине».

Речь идет о разведгруппе FRAN, которая ответственна за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей не только обеспечивать безопасность для разведки, но и захватывать траншеи.

Старший сержант Квентин подчеркнул, что эстонская местность «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». Согласно публикации, разведывательная группа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые используют данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение ввести войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», – отметил он.

Читайте также:

Новая Каледония: причины погромов, зачем Франция ввела туда войска

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Китай и Франция выступили за создание независимой Палестины
#франция
#эстония
#украина
#разведка
#учения
#эммануэль макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высказалась о призыве Евросоюза к властям Грузии
Захарова: призыв ЕС к властям Грузии можно воспринимать как вмешательство
17 мая 2024, 23:29

Фото: сайт МИД РФ

Призыв Европейского Союза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», – отметила дипломат.

Ранее Financial Times сообщило, что в случае принятия закона об иностранных агентах ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в организацию.

По словам европейских чиновников, Брюссель дал понять, что не будет рекомендовать Европейской комиссии начало переговоров о членстве страны, если закон будет принят.

Позже, 14 мая, представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты готовы «фундаментально пересмотреть» свои отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

Читайте также:

Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заявил мэр Тбилиси

США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений

Протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси
#грузия
#сша
#ес
#евросоюз
#еврокомиссия
#закон
#иностранный агент
#дипломат
#протесты
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
17 мая 2024, 22:14

Фото: сайт Кремля

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности между вице-премьерами.
Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер Марат Хуснуллин займется развитием транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года и другими вопросами. Дмитрий Чернышенко — общим и средним профессиональным образованием, молодежной политикой и не только.

Вице-премьер Александр Новак будет курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений. Вице-премьер Алексей Оверчук — вопросы деятельности БРИКС, ШОС,отвечать за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития и не только.

Вице-премьер Татьяна Голикова за вопросы развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии и другие. Также ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.

Читайте также:

Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС

Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики


Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте
BI: в Пентагоне пытаются понять причину низкой эффективности оружия ВСУ
17 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/icholakov

Пентагон пытается разобраться с низкой эффективностью оружия украинской армии.
Об этом пишет Business Insider. По словам военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджона, маневрирование и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением БПЛА — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона.

Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.

Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.

Читайте также:

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Пентагон назвал общую сумму, затраченную на Украину при Байдене

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS
#сша
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взятие Харькова, судьба доллара и отставка Шойгу: главные заявления Владимира Путина в Китае
Путин завершил официальные мероприятия в Китае: главные события за два дня
17 мая 2024, 19:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай, за которым наблюдали во всем мире. Российский лидер обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайские взаимоотношения, ситуацию на Украине, геополитическую обстановку и ряд других важных тем. Об итогах встречи глав государств и важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».

Как в Китае встретили Владимира Путина


Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая. Его встретил почётный караул и украшенная флагами России и Китая площадь Тяньаньмэнь. Президента также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.
Далее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заслушали гимн России и гимн Китая, после чего российский лидер был приглашен на деловой завтрак.

В СМИ появилось фото меню в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.

За визитом Путина в КНР наблюдали на Западе


Многие западные СМИ ревностно отнеслись к теплой встрече китайской стороной российского президента Владимира Путина. В мировых таблоидах пестрили заголовки «Они буквально неразлучны» (Путин и Си Цзиньпин – прим.ред.). Особое внимание было уделено постоянным взаимным комплиментам лидеров и их заявлениям об успешном продолжающемся сотрудничестве.

Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде


Совместное заявление России и Китая


По итогам первого дня переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также осудили инициативы по изъятию активов и собственности других государств и констатировали, что государства имеют право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

Еще одним важным пунктом в совместном заявлении стало принятие решения о последовательном развитии сотрудничества двух государств в сфере обороны. Пекин и Москва намерены продолжать углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

Также в совместном заявлении КНР и РФ стороны потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность и выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1».


Си Цзиньпин об отношениях Китая и России


Председатель КНР заявил, что визиты российского лидера в страну уже стали доброй традицией. Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве. Он также назвал российско-китайские отношения эталоном сотрудничества между крупными державами и соседними странами.


Заявление Путина о конфликте на Украине


После подписания совместного заявления Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Эта тема была одной из основных и обсуждалась и на переговорах делегаций, и во время неформального разговора лидеров тет-а-тет, и за неформальным ужином в сопровождении ближайших советников.
Владимир Путин заявил, что базой для переговорного процесса с Украиной являлись стамбульские договоренности, которые украинские власти разорвали по требованию Запада.

Он напомнил, что Россию фактически обманули в ходе переговоров в Стамбуле. Он также добавил, что мирные инициативы Киева не должны быть основаны «на хотелках».


Путин о легитимности Зеленского


Президент России заявил, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского должен решать Конституционный суд Украины. Напомним, срок полномочий украинского президента истекает в ночь на 21 мая. При этом выборы на Украине проведены не будут, так как в стране объявлено военное положение. Путин подчеркнул, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы.

Путин высказался о переговорах с Украиной


Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений, однако Конференция по украинской проблеме, которую планируют провести в Швейцарии без участия России, является попыткой навязать Москве некие условия.

«Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и просится туда, если нас там не видят», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва в любых обсуждениях будет исходить из тех реалий, которые складываются на земле.

Путин о взятии Харькова


Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время у российской армии нет планов по взятию Харькова, однако отметил, что из-за действий Украины необходимо создать санитарную зону.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин.

Маск отреагировал на визит Путина в Китай
Маск отреагировал на визит Путина в Китай


Путин об олимпийском перемирии


Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию между Украиной и Россией, сообщил Путин. Однако западные страны требуют от России исполнения принципов олимпизма, в то время как сами их нарушают.

«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. <...> Дорогие друзья, так далеко не уедем», — заявил президент.

Путин рассказал, почему назначил Белоусова главой МО


Российский лидер назвал Андрея Белоусова одним из ведущих экономистов в стране. По словам президента, перед нынешним министром обороны стоит задача координировать работу ведомства со всеми министерствами, ведомствами и регионами, отметив, что и перед бывшим министром обороны страны Сергеем Шойгу стоит ряд важных задач.

«Он (Белоусов — прим.ред) должен раскрыть министерство обороны для инноваций», — пояснил Путин.

Путин рассказал о судьбе доллара


Президент России заявил, что американские власти подорвали доверие к своей национальной валюте. Такое положение дел Путин назвал огромной ошибкой. По мнению Путина, в мировых резервах вскоре произойдет сокращение доли доллара. Такой процесс глава государства назвал неизбежным.

Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО


Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Он заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны. Президент России также уделил особое внимание сотрудничеству с Китаем в сфере энергетики и заявил о готовности обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией.

Путин пообщался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном


Заместитель председателя КНР Хань Чжэн назвал переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина обстоятельными и заявил, что Китай обязательно выполнит все поручения. Он также лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов.
Чжэн выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития.

В свою очередь Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года.

Читайте также:

Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине

Путин заявил, что постоянно контактировал с Зеленским до начала СВО

Путин извинился перед китайцами за неудобства, причиненные его визитом
#москва
#сша
#россия
#форум
#владимир путин
#китай
#страны
#заявление
#конференция
#рф
#переговоры
#шойгу
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
Британия ввела санкции против России якобы из-за обмена нефти на вооружения КНДР
17 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Новые санкции Великобритании против России направлены на предотвращение предполагаемого обмена российской нефти на оружие с КНДР, сообщается в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства.
«Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "нефть за оружие"», — говорится в документе.
Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают попытки нарушить или обойти санкции ООН против КНДР, за которые Россия сама голосовала.

В заявлении главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, чьи слова приведены в документе, отмечается, что РФ участвует в «незаконном обмене оружия на нефть» для поддержки своих военных операций на Украине.

Читайте также:

«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса

Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР

КНДР направила России тысячи контейнеров с боеприпасами
#москва
#россия
#санкции
#оружие
#дом
#китай
#мид
#нефть
#великобритания
#оон
#нато
#иран
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Михайлов обвинил Запад в запугивании более независимых лидеров
17 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/michaklootwijk

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является сигналом Запада для стран ЕС о том, что не следует проводить слишком независимую политику и не подчиняться в борьбе против России.
«Это было предупреждение лидерам Евросоюза, что если они будут дергаться, то их либо припугнут, либо ликвидируют. <…> Известно, что Юрай Цинтула состоял в переписке с женщиной, которая является гражданкой Украины. Взаимосвязь очевидна. Запад начинает конкретное запугивание лидеров тех стран, которые не желают участвовать в авантюре против России», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв высказал свою версию о причине случившегося с Фицо.

«Ни о каком запрете СМИ речи не идёт. Это принятие законов, которые ограничивали бы иностранное финансирование СМИ. А для демшизы это было неприемлемо. Потому что для них весь свет идёт с Запада. Для них это был очередной шаг к разрыву Словакии с «цивилизованным человечеством», — объяснил в беседе с «Царьградом» Трухачёв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии.

Читайте также:

Стало известно о состоянии здоровья Фицо

Песков: усиления мер безопасности Путина после покушения на Фицо не планируется

Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения
#предупреждение
#финансирование
#сми
#министр
#политолог
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Запад хочет возродить атомную отрасль с помощью пенсионеров
17 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/Ilya Ginzburg

Ряд западных стран задумались о возрождении атомной отрасли, но столкнулись с нехваткой специалистов и вынуждены обращаться к пенсионерам.
Как пишет Financial Times, западные атомные компании пытаются вернуть на работу тысячи вышедших на пенсию инженеров и специалистов. Они хотят реализовать самую большую волну новых проектов за последние десятилетия.

Сейчас строящие новые реакторы западные компании стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. Газета связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям из-за изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров.

Страны, которые хотят возродить свои атомные отрасли — Индия, США, Франция, Великобритания и Польша.

Читайте также:

На Западе назвали сюрпризом продвижение ВС РФ под Харьковом

«Оснащенный пулеметом»: На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

Политолог Денисов: на Западе все меньше верят в лозунги Киева
#европа
#пенсионеры
#промышленность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ
17 мая 2024, 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
В соответствии с поправками, на Украине будет разрешено призывать в ряды ВСУ заключенных. Исключения составят лишь лица, отбывавшие наказания за совершение особо тяжких преступлений, к которым относят убийства, изнасилования, насильственные действия в отношении детей.

Закон вступает в законную силу на следующий день после его опубликования.

Читайте также:

Переговоры могут длиться 100 лет: Зеленский не пойдёт на мирное решение конфликта

Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области

Зеленский пожаловался на позицию Запада в отношении России
#всу
#вс рф
#зеленский
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф