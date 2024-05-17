В США заявили о недопустимости ударов по территории России

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США не поощряют удары Украины по территории России и не будут подталкивать Киев к таким действиям, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – сказал Кирби.
Ранее автор американского издания Foreign Policy отметили, что в ходе специальной военной операции (СВО) ситуация на Украине становится все более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к еще большим рискам, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов при помощи американского оружия по российской территории.
До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot.
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Александр Климов