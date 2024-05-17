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Российские войска на основе данных подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в ходе беседы с РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен по днепровскому районному отделу внутренних дел (РОВД). Подольем было установлено, что в здании находятся полицейские, оперативники и сотрудники СБУ.
Ранее в Херсоне, контролируемом Киевом, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также в результате ударов пострадала портовая инфраструктура города. Кроме того, были повреждены здание администрации и хозяйственные постройки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно», – сообщил Град.
Ранее в Херсоне, контролируемом Киевом, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Также в результате ударов пострадала портовая инфраструктура города. Кроме того, были повреждены здание администрации и хозяйственные постройки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов