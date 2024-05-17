Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области

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Вооружённые силы России продвинулись на Сватовско-Купянском направлении фронта в сторону посёлка Боровой и продолжают укреплять свои позиции. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
«Есть также определённые результаты на других участках Харьковского фронта», — отметил он.По словам руководителя областной администрации, за несколько дней активных наступательных действий под контроль российской армии перешли 13 населённых пунктов. На данный момент российские военные контролируют более 200 квадратных километров территории Харьковской области.
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