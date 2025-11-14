В США пытаются отговорить Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний

14 ноября 2025, 22:46

В США чиновники настаивают, что ядерные тесты «нецелесообразны»

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Высокопоставленные представители Министерства энергетики США и Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) планируют в ближайшие дни провести переговоры с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.