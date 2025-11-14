Достижения.рф

В США пытаются отговорить Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний

В США чиновники настаивают, что ядерные тесты «нецелесообразны»
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Высокопоставленные представители Министерства энергетики США и Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) планируют в ближайшие дни провести переговоры с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.



Цель встречи — убедить президента Дональда Трампа отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний на территории страны.

По данным источников издания, участие в консультациях планируют министр энергетики Крис Райт, глава NNSA Брэндон Уильямс и руководители нескольких Национальных лабораторий США. Чиновники намерены представить аргументы, что возвращение к испытаниям ядерного оружия нецелесообразно и может иметь негативные геополитические последствия.

Напомним, в октябре Трамп поручил Пентагону подготовить программу ядерных испытаний, мотивируя это тем, что «другие страны проводят собственные программы тестов».

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0