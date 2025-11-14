В США пытаются отговорить Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний
Высокопоставленные представители Министерства энергетики США и Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) планируют в ближайшие дни провести переговоры с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.
Цель встречи — убедить президента Дональда Трампа отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний на территории страны.
По данным источников издания, участие в консультациях планируют министр энергетики Крис Райт, глава NNSA Брэндон Уильямс и руководители нескольких Национальных лабораторий США. Чиновники намерены представить аргументы, что возвращение к испытаниям ядерного оружия нецелесообразно и может иметь негативные геополитические последствия.
Напомним, в октябре Трамп поручил Пентагону подготовить программу ядерных испытаний, мотивируя это тем, что «другие страны проводят собственные программы тестов».
Читайте также: