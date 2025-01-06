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Американский журнал National Interest назвал модернизацию российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «умным ходом Москвы» и подчеркнул её значение для дальней авиации России. Авторы статьи отметили, что этот шаг указывает на ошибки подхода США к отношениям с постсоветской Россией, включая недооценку её военного потенциала.
Ту-160М, играющий ключевую роль в российской ядерной триаде, способен запускать различные виды вооружений с больших расстояний. Благодаря новой радиолокационной станции и усовершенствованным средствам противодействия помехам, самолёт успешно прорывает системы противовоздушной обороны.
Журнал охарактеризовал его как «хладнокровного убийцу», подчеркивая эффективность в выполнении стратегических задач.
Модернизация Ту-160М стала возможной благодаря решению президента России Владимира Путина. Специалисты провели оцифровку конструкторской документации, восстановили уникальные технологии производства и наладили выпуск новых агрегатов.
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, улучшенная версия самолёта превосходит базовую модель по всем характеристикам и способна нести современные крылатые ракеты.
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Журнал охарактеризовал его как «хладнокровного убийцу», подчеркивая эффективность в выполнении стратегических задач.
Модернизация Ту-160М стала возможной благодаря решению президента России Владимира Путина. Специалисты провели оцифровку конструкторской документации, восстановили уникальные технологии производства и наладили выпуск новых агрегатов.
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, улучшенная версия самолёта превосходит базовую модель по всем характеристикам и способна нести современные крылатые ракеты.
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Мария Моисеева