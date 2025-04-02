В США подготовлен законопроект, заставляющий Илона Маска сдать тест на наркотики

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Член демократической партии Майки Шеррилл разработала законопроект, по которому американского миллиардера Илона Маска обязуют сдать тест на наркотики. Об этом сообщает портал Axios.
«Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики», — говорится в сообщении.
Согласно инициативе, если Маска или кого-то из его команду уличат в употреблении запрещенных веществ, то тогда нарушитель будет отстранен от федеральной службы на год. На портале отметили, что скорее всего законопроект не поддержат, так как сейчас обе палаты конгресса контролируются республиканцами.
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Иван Мусатов