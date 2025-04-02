Население Евросоюза обнищало относительно американцев

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Европейские граждане столкнулись с абсолютным обнищанием, так как ВВП континента на душу населения на 80% ниже показателей, которые демонстрирует США. Такими данными поделились в РИА Аналитика.
«Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев», — говорится в докладе.
Исследование указывает на то, что обнищание европейцев случилось после кризиса 2008-2009 годов. При чем в США даже несмотря на геополитические проблемы продолжалось экономическое развитие, включая годы во время пандемии.
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Иван Мусатов