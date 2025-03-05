Попытка Зеленского извиниться перед Трампом оказалась провальной

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Союзники Украины в Евросоюзе посчитали провальной попытку Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.
По данным телеканала Sky News, 4 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривал с Зеленским. В ходе диалога Стармер дал главе киевского режима советы по публичному ответу на высказывания Трампа. Как пишет Telegraph, глава Соединенного Королевства на протяжении суток работал над планом по восстановлению диалога между Зеленским и Трампом.
Стармер дал понять Зеленскому, что Трамп ждет от него публичных извинений после их конфликта в Белом доме 28 февраля. К тому же британский премьер советовал поддержать Трампа в его попытках урегулировать конфликт и пойти на соглашение по редкоземельным металлам.
За возобновления отношений с Киевом выступили госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Против диалога с украинской стороной высказались спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет.
Сам Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
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Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом
Стармер дал понять Зеленскому, что Трамп ждет от него публичных извинений после их конфликта в Белом доме 28 февраля. К тому же британский премьер советовал поддержать Трампа в его попытках урегулировать конфликт и пойти на соглашение по редкоземельным металлам.
Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
За возобновления отношений с Киевом выступили госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Против диалога с украинской стороной высказались спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет.
Сам Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
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Иван Мусатов