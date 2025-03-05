Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Попытка Зеленского извиниться перед Трампом оказалась провальной

Попытка Зеленского извиниться перед Трампом оказалась провальной

Telegraph: В ЕС посчитали провальной попытку Зеленского извиниться перед Трампом
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Союзники Украины в Евросоюзе посчитали провальной попытку Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.
По данным телеканала Sky News, 4 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривал с Зеленским. В ходе диалога Стармер дал главе киевского режима советы по публичному ответу на высказывания Трампа. Как пишет Telegraph, глава Соединенного Королевства на протяжении суток работал над планом по восстановлению диалога между Зеленским и Трампом.

Стармер дал понять Зеленскому, что Трамп ждет от него публичных извинений после их конфликта в Белом доме 28 февраля. К тому же британский премьер советовал поддержать Трампа в его попытках урегулировать конфликт и пойти на соглашение по редкоземельным металлам.

Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

За возобновления отношений с Киевом выступили госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Против диалога с украинской стороной высказались спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет.

Сам Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

Читайте также:

Глава Минфина США Бессент опроверг информацию о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым

Зеленский заявил о готовности Киева обойтись без военной поддержки США

Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом
#сша
#конфликт
#соглашение
#сотрудничество
#сделки
#министр
#зеленский
#трамп
#великобритания
#евросоюз
Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом
05 марта 2025, 00:08

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп пообещал «рассказать всю правду» перед своим первым выступлением в Конгрессе. Об этом сообщает Mash.
Выступление американского лидера начнется в 5 утра по московскому времени. В ходе своей речи Трамп должен будет рассказать о помощи Украине и о выстраивании отношений с Владимиром Зеленским. К тому же президент поделится своим планом по завершению украинского кризиса.

Ранее сообщалось о намерении США все же заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым. Дональд Трамп должен объявить о подписании договора во время своего выступления перед Конгрессом.

Читайте также:

Германия ищет способ помешать запуску «Северного потока - 2»

Администрация Трампа готова отменить санкции против России

Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
#сша
#санкции
#президент
#дональд трамп
#администрация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия ищет способ помешать запуску «Северного потока - 2»
Bild: Германия хочет помешать запуску «Северного потока — 2»
04 марта 2025, 23:46

Фото: iStock/Dragon Claws

Правительство Германии ищет способ блокировки запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишут в издании со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Сорвать запуск «Северного потока — 2» ФРГ желает из-за предполагаемых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом о заключении сделки по поставкам газа в Европу. По данным Bild, эта идея активно обсуждалась в ходе беседы представительств двух стран в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который не раз посещал страну в рамках неофициальных визитов.

Читайте также:

США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых

Администрация Трампа готова отменить санкции против России

Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану
#сша
#договор
#правительство
#сделки
#администрация
#фрг
#рф
#германия
#швейцария
#северный поток
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых
Reuters: в ближайшие часы США могут заключить сделку по украинским ископаемым
04 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В ближайшие часы США и Украина могут заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters.
По информации источника агентства, американский лидер Дональд Трамп объявит о подписании договора в ходе своего выступления в конгрессе 4 марта в 21:00 (05:00 по московскому времени). На момент публикации заметки соглашение сделка еще не заключена, в связи с чем еще могут быть изменения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности его страны к подписанию договора по полезным ископаемым. При этом американская сторона прервала поставки всей военной помощи ВСУ в ночь на 4 марта.

Напомним, что договор между Украиной и США по добыче полезных ископаемых должен был быть подписан 28 февраля. Сделка не состоялась из-за перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Читайте также:

Администрация Трампа готова отменить санкции против России

Названы темы выступления Трампа в Конгрессе

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
#сша
#конфликт
#соглашение
#дональд трамп
#договор
#страны
#поставки
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Администрация Трампа готова отменить санкции против России
Сийярто: администрация Трампа готова отменить часть санкций против России
04 марта 2025, 23:23

Фото: iStock/designer491

Администрация президента США Дональда Трампа готова вести диалог об отмене санкций против России в энергетической сфере. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что (санкции), принятые при Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — рассказал политик в эфире телеканала М1.

Соответствующее заявление Сийярто сделал после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. По его словам, санкции негативно влияют на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. К тому же ограничения затрудняют Венгрии покупку российского газа.

Читайте также:

Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану

Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге

Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов
#сша
#россия
#санкции
#сотрудничество
#администрация
#ограничения
#заявление
#трамп
#венгрия
#энергетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле призвали доверять только официальным данным о возможной отмене санкций
04 марта 2025, 20:40

Фото: istockphoto/YuTphotograph

В вопросе возможной отмены антироссийских санкций со стороны США стоит полагаться только на официальные данные и заявления, которых пока не было. Такое заявление в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас огромное количество сообщений - одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — прокомментировал он.
Накануне обозреватели агентства Reuters проинформировали, что Госдепу и Минфину США поручено подготовить список антироссийских санкций, которые возможно смягчить при переговорах.

Читайте также:

Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану

Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости
#мир
#россия
#сша
#санкции
#новости
#кремль
#дмитрий песков
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате