WSJ: Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Зеленского
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду призвал лидеров Великобритании, Франции и Германии надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот принял предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как оказалось, разговор, в котором участвовали Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, прошёл в напряжённой атмосфере. В ходе него Трамп вновь раскритиковал Зеленского за то, что тот до сих пор не прочитал предоставленный ему план. Американский лидер дал понять, что не намерен пересматривать предложенные условия, несмотря на сомнения Киева и позицию европейских союзников.
Источник WSJ подчёркивает, что президент США настоял: союзникам следует оказать давление на украинского лидера, иначе продвижения в переговорах не будет. В администрации Трампа считают план единственным рабочим вариантом, тогда как в Европе опасаются, что такие требования могут осложнить дипломатические усилия.
