WSJ: Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Зеленского

11 декабря 2025, 18:30

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду призвал лидеров Великобритании, Франции и Германии надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот принял предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.