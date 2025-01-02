Удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь в США назвали предзнаменованием

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Американский сенатор Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию «предзнаменованием».
«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?», — написал сенатор.Этот комментарий он оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его видеороликом, где видно, как молния поражает купол здания.
В Америке в канун Нового года разразилась гроза. Она сопровождалась сильным ветром, дождем, громом и молниями. Электрические разряды поразили несколько знаковых сооружений США.
По данным газеты The Washington Post, молния, ударившая в шпиль Капитолия, также попала в монумент Вашингтону — гранитный обелиск высотой 169 метров, посвященный первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Он считается самым высоким сооружением подобного рода в мире.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны. Из них 310 людей были помещены под стражу.
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Мария Моисеева