Фото: istockphoto / twinsterphoto
Руководство Госдепартамента США рассматривает возможность проведения выборов на Украине в 2025 году с целью устранения действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — говорится в сообщении.Согласно информации разведки, процесс выдвижения кандидатов на выборах будет согласован с Госдепартаментом. Важно отметить, что подготовка к выборам прорабатывается на фоне продолжающегося конфликта с Россией.
«На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Она получит "широкую общественную поддержку"», — отмечается в сообщении.
Читайте также:
Шольц и Трамп обсудили «возвращение мира» в Европу
Германия предложила «финляндизировать» Украину
Стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа
Дайана Хусинова