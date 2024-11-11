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В Госдепе США прорабатывают проведение выборов на Украине с целью устранения Зеленского

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Фото: istockphoto / twinsterphoto

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Руководство Госдепартамента США рассматривает возможность проведения выборов на Украине в 2025 году с целью устранения действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — говорится в сообщении.
Согласно информации разведки, процесс выдвижения кандидатов на выборах будет согласован с Госдепартаментом. Важно отметить, что подготовка к выборам прорабатывается на фоне продолжающегося конфликта с Россией.



«На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Она получит "широкую общественную поддержку"», — отмечается в сообщении.

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#трамп
#сша
#выбор
#украина
Украина приняла решение разобрать Кураховскую ТЭС
WSJ: Киев из-за дефицита энергии решил разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС
11 ноября 2024, 10:39

Фото: istockphoto.com/Ignatiev

В условиях критической нехватки электроэнергии власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) для использования ее оборудования в ремонте других электростанций. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, пишет РИА Новости.
Согласно информации издания, решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была практически завершена. В условиях приближающихся морозов Украина вынуждена была искать самые быстрые решения для восстановления энергетической инфраструктуры. Это привело к так называемой «каннибализации» собственных энергетических объектов, что стало частью масштабной перестановки, направленной на оперативное устранение проблем в энергоснабжении.

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор Кураховской ТЭС стал «основным источником оборудования», добавив, что у компании «не было другого выбора».

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

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Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным настанет скоро
11 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Об этом информирует РИА Новости.
Шольц подчеркнул, что возможность такого общения не исключается и зависит от обстоятельств. В ходе интервью канцлер отметил, что перед разговором должно пройти множество предварительных контактов, которые он ведет уже длительное время.

Ранее Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.

До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако он сразу добавил, что не следует питать иллюзий и необходимо выставить Москве ультиматум.

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#переговоры
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Шольц и Трамп обсудили «возвращение мира» в Европу
11 ноября 2024, 09:51

Фото: iStock/sldesign78

Олаф Шольц и Дональд Трамп 10 ноября провели телефонные переговоры по итогу которых принято решение по «восстановлению мира» в Европе.
Вечером 11 ноября канцлер Германии и избранный президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Канцлер подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Они также договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», — отметил представитель ФРГ.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы американо-немецких отношений и имеющиеся геополитические вызовы. Ранее Олаф Шольц в интервью заявил о своей готовности провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, отметив, что этот шаг будет осуществляться только после согласования с международными партнёрами. По словам канцлера, беседа может произойти в ближайшие дни.

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#президент
#фрг
#интервью
#шольц
#переговоры
#олаф шольц
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МИД Украины сообщил об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным
11 ноября 2024, 07:06

Фото: iStock/reflection_art

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
В комментарии для агентства Reuters Тихий подчеркнул, что сообщения о том, что Украина была уведомлена о состоявшемся звонке, не соответствуют действительности.

«Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — пояснил он.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.

Напомним, что 5 ноября прошли выборы президента США, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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#выборы
#сша
#президент
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Германия предложила «финляндизировать» Украину
RS: канцлер ФРГ Шольц предлагал генсеку НАТО Рютте «финляндизацию» Украины
11 ноября 2024, 05:39

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Об этом пишет Responsible Statecraft. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
«То, что вариант «финляндизации» в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры «все, что потребуется для победы Украины» к более трезвой оценке реалий на местах. <...> Канцлер Шольц вот уже много месяцев озвучивает идеи, которые до недавнего времени считались табу — в частности, о прямых переговорах с Россией на следующем мирном саммите по Украине», — сказано в материале.
По информации издания, во многом на смену настроений влияет глубокий политический кризис в ФРГ, где у самых крупных партий образовался раскол в вопросе украинского конфликта.

В статье заключили, что даже в том случае, если «финляндизация» станет ключевой позицией Германии, момент для остановки конфликта может быть упущен.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

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Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьера
11 ноября 2024, 05:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед парламентскими выборами премьер-премьера. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании утром 11 ноября.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 ноября», — говорится в сообщении.
Выборы премьер-министра состоятся сегодня, 11 ноября, на особой сессии парламента. Ожидается, что голосование разделится на два тура, так как скорее всего ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов.

Ранее японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.

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#голосование
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#япония
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«Последняя попытка»: Европа попробует уговорить США на дальние удары ВСУ
The Telegraph: Париж и Лондон снова попробуют уговорить США на дальние удары ВСУ
11 ноября 2024, 04:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку уговорить президента США Джо Байдена дать разрешение для ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Оба политика, как отмечается, верят, что Байден согласится ради сохранения своего политического наследия.
«Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (дата инаугурации Трампа — прим.ред.), а не просто отложить все до следующей администрации», — приводят слова анонимного высокопоставленного чиновника из Великобритании.
По информации издания, такое решение Стармера станет ударом по внешней политике Трампа и разрушит их отношения, так как британский политик обещал тесно сотрудничать с американским коллегой.

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Стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа
Отказ Трампа от Помпео в своей команде разрушил надежды Киева
11 ноября 2024, 04:37

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Киев надеялся использовать бывшего госсекретаря США Майка Помпео в команде победившего на выборах Дональда Трампа в качестве своего агента, который бы лоббировал интересы Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отказ республиканца включать его в состав новой администрации разрушил эти надежды.
«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа, и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», — сказано в материале.
По информации издания, в 2023 году Помпео стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстар», где мог начать сотрудничать с офисом Зеленского.
«Можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа, которая выступает за <...> минимизацию помощи Киеву и негативно относится к Зеленскому», — подводит итог издание.
Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.

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#сша
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#политика
#дональд трамп
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#киев
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Шольц ответил на резкий выпад Маска об «Олафе-глупце»
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ему «делает честь» слова Маска про «Олафа-глупца»
11 ноября 2024, 02:53

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц иронично заявил, что ему «делает честь» резкое высказывание американского миллиардера Илона Маска про «Олафа-глупца», которым тот отреагировал на распад в ФРГ правящей коалиции. Об этом он сказал во время интервью телеканалу ARD. По его словам, ему нет интереса комментировать технологических миллиардеров.
«Это делает мне честь <…> Я не комментирую технологических миллиардеров. Он не является главой государства, даже если иногда создается впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — пояснил Шольц.
Ранее Маск написал на своей странице в соцсети Х фразу на немецком «Olaf ist ein Narr», что можно перевести как «Олаф — глупец» или «шут», «чудак». Таким образом бизнесмен прокомментировал новость о распавшейся правящей коалиции в Германии.

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