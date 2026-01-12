«Вдохновлять надо»: В РФ высмеяли перспективу передачи Европой Киеву 800 млрд евро

12 января 2026, 22:28

Политолог Дудчак: у Европы своих проблем хватает

Фото: iStock/alfexe

У стран Европы достаточно своих проблем, поэтому обещание денег Украине является лишь словесной поддержкой. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.





Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет привлечь 800 млрд евро для восстановления страны в течение следующего десятилетия.



Дудчак же считает, что обещание Украине денежной помощи со стороны Европы являются не более чем словесной поддержкой.





«Украина и 10 лет — это несовместимые в одном предложении понятия. Можно обещать, конечно, хоть триллион на пять лет. Обещать можно чего угодно. Это не значит, что эти деньги когда-нибудь соберутся и будут отправлены на Украину. Но вдохновлять киевскую администрацию надо», — отметил Дудчак в разговоре с RT.

«Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине», — написал Орбан в соцсети X.