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В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем

Источник CNN: обмен ударами между Ираном и Израилем закончился
19 апреля 2024, 12:17
Фото: iStock/ivanmollov

Фото: iStock/ivanmollov

Прямые столкновения между Ираном и Израилем прекратились, сообщает CNN, ссылаясь на источник, который предпочел остаться анонимным.


«Источник в региональной разведке, осведомленный о возможной реакции Ирана на пятничный удар, о котором заявил американский чиновник, сообщил, что прямые столкновения между этими двумя противниками завершились», — говорится в сообщении.
По информации сотрудника спецслужб, Иран не планирует проводить новые удары по Израилю.

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#иран
#удар
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Политик Брылка: Польша должна готовиться к выходу из Евросоюза
19 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/delray77

Директор по европейским делам партии «Конфедерация», которая не входит в правящую коалицию и является объединением националистов и евроскептиков, Анна Брылка заявила в эфире радиостанции RMF FM, что Польше следует готовиться к возможному выходу из Европейского союза.
«Я посещаю фермерские протесты, общаюсь с друзьями, соседями, и всё чаще слышу мнения, что мы имеем дело с излишней бюрократией, слишком многими дополнительными трудностями, в том числе с климатическими и экологическими политиками Европейского союза. Нам следует обсудить, насколько для Польши выгодно дальнейшее членство в Евросоюзе», — отметила Брылка.
Она также подчеркнула, что к мнению фермеров присоединяются и другие профессиональные и общественные группы, которых затронула климатическая политика страны. По ее мнению, Польша должна быть готова к возможному выходу из Европейского союза.

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Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану
19 апреля 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Zeferli

Власти Израиля официально не возьмут на себя ответственность за атаку по территории Ирана. Они не станут этого делать по стратегическим причинам.
Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники в правительстве и службах безопасности страны. Хотя собеседник издания признал, что Израиль ответил Ирану таким же образом, как был атакован сам (око за око, по его словам), ответственность за нанесение удара еврейское государство брать на себя не будет.

Сам Тегеран назвал произошедшее «взрывом на заводе», так как хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта. Израильские источники издания также сообщили о своём недоумении по поводу того, что Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности Израиля к атаке. В Израиле считают, что США «следовало бы помолчать», чтобы сохранить достоинство Ирана и не провоцировать обострение ситуации.

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На Урал спецпоездом доставили трофейную технику из зоны СВО
Е1.ru: в Екатеринбург на спецпоезде доставили технику из зоны СВО
19 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Aleksander Tumko

В Екатеринбург прибыл поезд с трофейной техникой из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.
Экспонаты подбитых танков и боевых машин были выставлены на открытых платформах поезда Минобороны РФ. Состав уже проехал через десятки регионов России. Теперь поезд отправляется обратно в Москву.

По информации портала, посетить выставку может любой желающий. На перронах организованы полевые кухни. В вагонах поездов находятся экспозиции, посвященные технике и экипировке ВС РФ.

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#машина
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В Германии Зеленского назвали комиком, который уничтожил страну
Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
19 апреля 2024, 10:01

Вступив в вооруженное противостояние с Россией, президент Украины Владимир Зеленский привел свою страну к краху. Таким мнением немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком поделился на своей странице в социальной сети Х.
Он также отметил, что глава Украины пошел на противостояние с РФ из-за спонсоров из США.

Дотком назвал Зеленского комиком, который пообещав стране мир, уничтожил целое поколение мужчин ради кукловодов из США.

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#сша
#президент
#владимир зеленский
#вс рф
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Директор ЦРУ назвал сроки поражения Украины
Глава ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже к концу 2024 года
19 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/ValleraTo

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение на линии фронта, если не получит помощь от Вашингтона. Его слова приводит издание Politico.
Также Бернс обратился к конгресу и призвал законодателей одобрить законопроект о выделении очередной помощи Киеву.

По его мнению, украинцы могут продержаться до конца 2024 года, благодаря ранее предоставленной военной помощи, однако в том случае, если конгресс не одобрит новый военный транш, то ситуация для Украины станет страшной.

Он также добавил, что поддержка Украины — это «нечто большее, чем просто война с Россией».

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#война
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#поддержка
#рф
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Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»
19 апреля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Польские истребители в очередной раз были подняты в воздух. Представители оперативного командования Вооружённых сил Польши утверждают, что причиной этого послужили «интенсивные» действия российской авиации.
Командование в своей социальной сети предупредило граждан страны о работе дежурных самолётов в воздушном пространстве Польши и о связанном с этим фактом повышении уровня шума, особенно в юго-восточных регионах страны. Поясняется, что в ночь на 19 апреля отмечена повышенная активность российской дальней авиации, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Военное ведомство подчёркивает, что запущены все процедуры, необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Профильные службы ведут постоянный мониторинг ситуации. В последнее время подобные сообщения появляются регулярно. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

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#польша
#украина
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#истребитель
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием в Омской области
19 апреля 2024, 08:52

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием военно-промышленного комплекса в Омской области. Этот завод специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Отмечается, что глава Минобороны остался доволен результатами посещения предприятия, отметив, что завод выполняет гособоронзаказ в полном объёме и с учётом всех поручений, которые были озвучены по итогам прошлой проверки.

После посещения завода Шойгу провёл совещание с руководством предприятия, представителями министерства обороны, министерства промышленности и торговли, а также с сотрудниками профильных органов военного управления. Руководитель предприятия доложил министру, что, согласно его поручению, повышена защищённость бронетехники при её подготовке к отправке в зону специальной военной операции.

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Стала известна цель атаки Израиля на территории Ирана
NYT: Целью атаки Израиля была военная база в центре Ирана
19 апреля 2024, 08:17

Фото: istockphoto/bbsferrari

Объектом израильских ударов по Ирану была база Военно-воздушных сил неподалёку от города Исфахан в центральном районе Исламской Республики. Эта атака стала первым ответом на удары Ирана в ночь на 14 апреля.
Взрывы были слышны в районе 8-й базы ВВС армии Ирана, передаёт издание The New York Times со ссылкой на трёх иранских чиновников. Отмечается, что иранские гражданские самолёты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан. Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан сообщил, что ракеты во время атаки не использовались, а иранские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

По сообщениям местных источников, взрывы также были слышны неподалёку от гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, ядерные объекты Ирана в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

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#взрывы
#ракеты
#иран
#израиль
#беспилотник
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Конгрессменов в США запугали фотографией российского генерала
В США забили тревогу из-за связей Ирана и РФ, показав фото с Суровикиным
19 апреля 2024, 05:54

Фото: istock / trekandshoot

Старший научный сотрудник вашингтонского политического института «Фонд защиты демократий» Бехнам Бен Талеблу в ходе выступления в Конгрессе США пытался доказать факт сотрудничества Ирана и РФ в космической сфере фотографией генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политолог забил тревогу, предупредив американских законодателей, что Москва и Тегеран могут углубить взаимоотношения в «ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии».

«В своем выступлении я описал несколько таких областей, но сегодня я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух государств. – ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы», — заявил эксперт.
В качестве доказательства он продемонстрировал кадр из видеоролика 2019 года, где Сергей Суровикин, который в то время занимал должность главнокомандующего Воздушно-космическими сил России, пожимает руку своему иранскому коллеге.

Ранее президент США Джозеф Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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