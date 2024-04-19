В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем

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Прямые столкновения между Ираном и Израилем прекратились, сообщает CNN, ссылаясь на источник, который предпочел остаться анонимным.
«Источник в региональной разведке, осведомленный о возможной реакции Ирана на пятничный удар, о котором заявил американский чиновник, сообщил, что прямые столкновения между этими двумя противниками завершились», — говорится в сообщении.По информации сотрудника спецслужб, Иран не планирует проводить новые удары по Израилю.
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Артем Кузьмин