В США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным

17 октября 2025, 08:54

Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk после разговора с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Киева. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.





После беседы с главой российского государства Трамп проявил сдержанность в вопросе отправки вооружения в Киев.





«Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — говорится в материале агентства.