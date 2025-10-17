В США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным
Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Киева. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
После беседы с главой российского государства Трамп проявил сдержанность в вопросе отправки вооружения в Киев.
«Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — говорится в материале агентства.
Bloomberg воспринимает соответствующую позицию как готовность Вашингтона сначала дать дипломатии возможность проявить себя, прежде чем прибегать к более решительным и жестким действиям в отношении Москвы.