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Обозреватель Макс Бут заявил, что неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет для Киева катастрофой. Об этом он написал в своём материале для The Washington Post (WP).
Автор отметил, что у США закончились деньги для ВСУ. По мнению Бута, Украина «столкнется с ужасающими последствиями», если американский Конгресс ничего не предпримет.
Ситуацию также прокомментировала директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, назвав последствия прекращения помощи со стороны Соединённых Штатов «катастрофическими» для Киева. Специалист уверена, что без поддержки американских властей ВС Украины ждёт поражение.
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Ситуацию также прокомментировала директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, назвав последствия прекращения помощи со стороны Соединённых Штатов «катастрофическими» для Киева. Специалист уверена, что без поддержки американских властей ВС Украины ждёт поражение.
«Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства США», — заключила Полякова.
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Диана Аванесян