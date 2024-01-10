В США предупредили Украину о приближающейся катастрофе

Власти Перу приняли решение отправить спецназ полиции к границе с Эквадором для усиления мер безопасности после того, как правительство Эквадора объявило в стране внутренний вооруженный конфликт и приказало ликвидировать преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч человек, сообщило министерство внутренних дел Перу.