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За последние несколько недель число серьезно раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличилось на 30 процентов, сообщает ABC News, ссылаясь на главного врача больницы в Днепре.
Доктор Сергей Рыженко подчеркнул, что больница имени Мечникова в Днепре, находящаяся в нескольких часах езды от зоны боевых действий, ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о просьбе Генштаба Вооруженных Сил Украины мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти представили в Раде законопроект о мобилизации, в котором предусмотрены изменения, такие как отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Документ также предлагает включение граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
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Артем Кузьмин