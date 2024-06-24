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Обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит негативными последствиями для страны, сообщает американское издание The National Interest.
Автор материала предупредил, что удар по позициям украинской армии бомбой ФАБ-3000 перегрузит украинскую ПВО. По его словам, украинская армия не располагает необходимыми средствами для отражения наступления такого масштаба.
Журналист предположил, что использование ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции представляет собой одним из ключевых факторов прекращения конфликта в пользу Москвы.
Первая информация об использовании ФАБ-3000 российскими военными появилась 20 июня.
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«Если на востоке России массово производят это вооружение, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит воздушную оборону Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха», – отмечается в публикации NI.
Журналист предположил, что использование ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции представляет собой одним из ключевых факторов прекращения конфликта в пользу Москвы.
Первая информация об использовании ФАБ-3000 российскими военными появилась 20 июня.
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Александр Климов