Более 120 пострадавших и пятеро погибших: Москва пообещала отомстить за удар ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю, в результате пятеро человек погибло, более 120, в том числе 27 детей, – пострадало. Какой ответ пообещала Москва и как отреагировал Пентагон – в материале «Радио 1».
Министерство обороны РФ заявило об ответственности США за удар ВСУ
В ведомстве сообщили, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по гражданскому населению в Севастополе возлагается на Вашингтон, который поставляет Украине ракеты ATACMS из региона, с территории которой была произведена атака.
«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США», – отмечается в сообщении министерства.
Всего по городу было выпущено 5 ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Министерство обороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) сбилась с курса и ее боевая часть взорвалась над городом. В результате осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.
В то же время Пентагон не отреагировал на сообщения об обстреле, отметив, что в ведомство поступала информация об инциденте.
В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS
Более 120 человек пострадали в результате обстрела Севастополя
В результате удара по городу более 120 человек получили ранения, пять человек спасти не удалось. Среди последних оказалась и девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка была в отпуске со своей семьей во время удара ВСУ.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи жертвам обстрела. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой помощи. В оказании помощи участвуют и специалисты из других регионов России, в том числе из Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в связи с обстрелом города украинскими войсками 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщили и в Крыму. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье об организации террористической акта.
МИД России призвал Секретариат ООН осудить террористический акт ВСУ
Между тем МИД России призвал секретариат ООН к осуждению акта терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала обеспечить международную реакцию на атаку ракетами ATACMS по Севастополю.
«Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», – заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она также отметила, что удар представляет собой ритуальное преступление. Такие выводы дипломаты сделали из даты, выбранной Киевом для удара. Так, 23 июня в 2024 году празднуется День Святой Троицы – один из главных праздников православных христиан. Согласно мнению Захаровой, Киев испытывает глубокую ненависть к России и ко всему, что связано с русской культурой.
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