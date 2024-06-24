В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава региона Василий Голубев.
По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.
Ранее, 23 июня, система ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», – добавил Голубев.
Ранее, 23 июня, система ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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Александр Климов