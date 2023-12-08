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Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с яростью офицеров ВСУ. Так считает бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
«Ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Ситуация ухудшится, когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство», - рассказал Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он добавил, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь. А зарплаты украинским военным и госслужащим сейчас выплачиваются из американских денег.
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