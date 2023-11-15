В США признали, что дальнейшая помощь Украине находится под угрозой

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Способность США оказывать поддержку Украину находится под угрозой из-за отсутствия консенсуса в Палате представителей по поводу согласования дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
По словам Кирби, финансы, на которые у Штатов есть полномочия, доступные Вашингтону, заканчиваются. Эта ситуация сопровождается негативным воздействием на способность Украины продолжать защищаться.
Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооружённые силы РФ переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой», — сказал государственный деятель журналистам.
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Алина Юрчак